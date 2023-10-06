Женя Кот заговорил о страхе мобилизации: скрывается ли танцор от военкомата
Источник:"Слава +"
С началом полномасштабного вторжения многие украинские мужчины-звезды ушли на фронт. Однако некоторые артисты сейчас не воюют. Среди них – танцор Женя Кот.
На днях мужчина признался, стыдно ли ему из-за того, что он не служит в рядах ВСУ. Кроме того, хореограф рассказал, скрывается ли от военкомата и боится ли идти на фронт.
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Женя Кот о повестке и мобилизации
Танцовщик рассказал, что ему долгое время было стыдно из-за того, что он не служит в армии. Однако во время общения профессиональные военные отмечали, что его волонтерская деятельность пока более эффективна.
Они говорят: "Стоп, пожалуйста, не совершай этого. Не совершай ошибки. Занимайся тем, чем сейчас занимаешься. Ты можешь помогать, это гораздо эффективнее будет, чем ты сейчас придешь, получишь, в лучшем случае, ранения, а вообще и погибнешь. Потому что воевать должны люди профессиональные",
– поделился танцор.
В то же время хореограф отметил, что не отказывается "защищать нашу Украину".
"Я не ищу варианта пойти служить и я не прячусь совсем. Все знают, где я живу. Живу по адресу, где прописан", – добавил Евгений.
Кроме того, танцор отметил, что из-за состояния здоровья он непригоден для войска в мирное время и ограничен годен в военное время.
"У меня зажимает сосуд. Давление сильно может подниматься. Вся спина в протрузиях, четыре грыжи. Где-то терплю боль. Стоять долго - я не могу, сидеть долго - я не могу. Мне всегда нужно быть активным, и все время работать над м'язовым корсетом своего тела, чтобы мышцы не расслаблялись и позвонки не слезали со своих мест", – рассказал танцовщик.
Женя Кот подытожил, что страшно идти на фронт всем, потому что "это не на прогулку выйти".
Интервью с Женей Котом: смотрите видео онлайн
Что другие украинские звезды говорят о мобилизации: главное
- Победитель "Голоса страны-10" Роман Сасанчин рассказал, что пока ему не поступала повестка. Однако он подчеркнул, что не скрывается от военкомата и если "дойдет очередь", то он "с гордостью и честью" уйдет на фронт. В то же время артист не хочет идти добровольцем, поскольку считает, что на культурном фронте может быть полезнее.
- Позитив сказал, что после начала полномасштабного вторжения он ходил в военкомате и не боится вступать в ВСУ. Артист поделился, что стоит на учете и ждет своего часа. К тому же он постоянно носит с собой военный билет.
- Певец Олег Скрипка готов пойти служить в украинскую армию, если ситуация в стране будет критической. В то же время, он считает, что артисты вносят немалый вклад в победу Украины своей деятельностью, поскольку проводят благотворительные концерты, где собирают много денег на войско.