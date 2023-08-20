Оставляю себе минимум, – Женя Галич, который служит в ВСУ, рассказал о заработке во время войны

Лидер группы О.Torvald Женя Галич в начале полномасштабного вторжения России в Украину отправил свою жену с детьми за границу. И уже в середине апреля 2022 года вступление в ряды ВСУ. Военный, который одновременно является певцом, рассказал, как зарабатывает во время войны.

Артист отметил, что сейчас его доходы сильно изменились. В армии у него только "голая" зарплата, которая, по его словам, не очень большая. Кроме того, есть сбережения и роялти.

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Женя Галич рассказал о заработке во время войны

Защитник поделился, что оставляет себе минимум из того, что зарабатывает. Большую часть он отправляет родным. Они сейчас проживают в Варшаве. Женя сказал, что за время полномасштабного вторжения виделся с женой и детьми всего 3 раза.

Сейчас хуже. Раньше у нас были боевые выплаты, премии президентские. Сейчас осталась только "голая" зарплата, маленькая. К счастью, у меня были сбережения, есть роялти. Оставляю себе минимум, остальное отправляю семье. Мне вернули долг 47 тысяч гривен. Это классно. Есть еще заведение, которое работает без жены. Приносит небольшие деньги. Жена работает, и они получают выплаты вынужденных переселенцев. Жилье снимают,

– рассказал артист.

Интервью с Женей Галичем: смотрите видео онлайн

Отметим, певец ранее объяснял, что не хотел бы ставить на паузу жизнь детей.

"Они знают, что в стране идет война, мы с ними говорим. Я рассказываю, что происходит, чтобы они не думали, что все закончилось, как только они уехали в Польшу", – рассказал Галич.

Женя также признался, что его семья не возвращается в Киев, потому что там пока нестабильная ситуация. В то же время, по его словам, дети готовятся, что вернутся и своим опытом, полученным за границей, будут делиться в Украине.

К слову, после начала великой войны в Украине заработки знаменитостей очень изменились. Долгое время артисты почти не получали доходов. Однако сейчас это постепенно начинает меняться. Следовательно, известный музыкальный продюсер Михаил Ясинский, который сотрудничает с топовыми звездами, сравнил их доходы до и после полномасштабного вторжения. Он отметил, что заработки упали в десять раз.

До войны такие звезды, как Оля Полякова, Макс Барских, Потап, Монатик и другие в год зарабатывали около одного миллиона долларов, то есть 100-150 тысяч долларов в месяц. Однако теперь 100-150 тысяч долларов – это сумма, которую звезды зарабатывают в год.