В субботу, 29 апреля, Женя Галич обратился к многотысячной инстаграм-аудитории, чтобы та поздравила его донатами для защитников на восточном направлении. Он и сам там, пока в сети вирусится его первая за два года песня "Дихай".

К теме Жена "Холостяка" Михайлюка показала, как подросла их 2-летняя дочь: милые фото

"У меня сегодня день рождения. Как и в прошлом году, встречаю день рождения в форме, хотя планировал одеть новенький кожаный зеленый пиджак. Русские уроды не дают мне этого сделать. Ничего страшного, зато у меня есть вы. Как и в прошлом году, прошу поздравить меня. Вы можете сбрасывать поздравления, и за все эти деньги будут приобретены необходимые вещи для моего подразделения, которое сейчас выполняет боевые задания на востоке нашей страны", – сказал Женя Галич на камеру.

Как 9-летняя дочь поздравила Женю Галича с днем рождения

Интересно, что с 39-летием лидера O.Torvald поздравила и дочь Ева, что живет в Варшаве с мамой и братом. Ей 9, поэтому на сбор звездного отца она перечислила 81 гривну. Судя по всему, это все ее карманные деньги, ведь на карточке осталось 36 копеек. В назначении платежа девочка написала: "С днем рождения, папа". Такой поступок растрогал его до слез.

"Моя маленькая доченька. Горжусь, рыдаю", – прокомментировал Женя Галич.

Скриншот из инстаграма Жени Галича

Кстати говоря, если вы тоже хотите поддержать сбор для батальона Жени Галича, можете задонатить любую сумму на эту карту – 5375411504873774.