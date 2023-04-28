Фронтмен группы O.Torvald Женя Галич говорит, что долго не писал и ничего не выпускал из-за начала полномасштабного вторжения. Ребята не понимали, как строить жизнь дальше, а о музыке вообще не думали. Однако эмоции накопились и вылились в трек "Дихай", релиз которого состоялся 28 апреля.

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Женю Галича затопило в больничной палате в клипе O.Torvald "Дихай"

Я присоединился к ВСУ и вообще не мог вернуться к музыке ни эмоционально, ни физически. Сейчас эмоций накопилось, и мы хотим направить их в творчество. "Дихай" – это результат тяжелых ночей, когда тебя накрывает тревожность, депрессивные мысли и панические атаки. 24 февраля изменило каждого из нас – и военных, и гражданских,

– прокомментировал Женя Галич.

Над клипом работали сразу два режиссера – один из них Женя Головатенко, а второй – Женя Красуля. С ним Галич проходит военную службу. Специально для съемок была построена больничная палата в большом открытом бассейне, ведь на протяжении видео комната постепенно заполнялась водой. Как выяснилось, с помощью пожарного гидранта.

"Ночью было 6 градусов, а температура воды из заливающего декорацию гидранта – еще меньше. Жека держался, лежа в тоненьком больничном халате на кровати в течение 8 часов, а его раз за разом обливаю той ледяной водой. Как и актриса Аня, что без раздумий упала в воду, когда нужно было", – прокомментировал режиссер Женя Красуля.

В команде говорят, что сюжет видео – это метафора того эмоционального состояния, когда человека накрывают чувства, он начинает в них тонуть, ему не хватает воздуха и накрывает чувство полной безысходности.

O.Torvald – "Дихай": смотрите видео онлайн