Всем сердцем ненавижу россиян, – интервью с Женей Галичем о службе в ВСУ, языке и друзьях-героях

За первый месяц войны Женя Галич четыре раза слышал отказ в военкомате, а сейчас он офицер ВСУ. Как изменился лидер группы О.Torvald за последний год, что думает о россиянах и кем из известных друзей гордится, узнавайте дальше.

В канун годовщины полномасштабного вторжения 24 Канал пообщался с Женей Галичем, который сменил рокерский мерч на пиксель и уже почти год стоит на защите нашего государства. В эксклюзивном интервью фронтмен О.Torvald впервые заговорил об отпуске с семьей и вдохновении писать песни.

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Мы спросили, стал ли рокер героем, что выбрал бы между пленом и смертью, почему перешел на украинский только год назад, и что рассказывает детям о россиянах. Женя Галич был скромным и честным, некоторые его ответы вас однозначно удивят. Читайте и смотрите дальше в рамках проекта "Интервью24".

Интервью с Женей Галичем в видеоформате

Если бы не моя интуиция, мы были бы под Киевом, – о начале войны

Как для вас началось 24 февраля, и от кого вы узнали о войне?

22 февраля мы с продакшеном поехали во Львов снимать клип на песню Скрябина "Червоні колготки", которая должна была стать саундтреком к фильму "Я, Победа" и Берлин". Он должен был выйти в марте 2022 года. 23 мы уже начали снимать, вечером праздновали, а 24 утром мне все начали звонить. Кажется, первым, от кого я увидел сообщение о начале полномасштабного вторжения, был мой брат.

Ваша семья была не с вами, у знакомых в Луцке. Как быстро вы встретились?

Быстро мы не встретились, спустя четыре-пять дней, кажется. Я не мог выехать, у меня не было машины. И мы параллельно занимались военными делами – пытались понять, кто за что отвечает, ходили в военкоматы, созванивались. Где-то через четыре дня я приехал в Луцк, отвез семью на границу. Они пешком перешли границу, а я вернулся сначала во Львов, а затем в Киев.

Женя Галич с семьей / Фото из инстаграма музыканта

Женя Галич очень эмоционально прощался с семьей на границе: "Я начинаю плакать, Даня, сын, начинает кричать. 41 год, детей в одеялах передают друг другу. И я сел на колени и плачу. Все плачут".

В одном из интервью вы рассказывали, что ваш сосед, у которого тоже был дом на Житомирской трассе, погиб во время оккупации Киевской области. Если бы 24 февраля вы оказались дома, как думаете, что было бы с вами?

Я об этом не думаю. Я не привык так думать. Не знаю, насколько мне хватило бы смелости противостоять самому. Думаю, что все было бы так же, мы пытались бы защитить свои дома. Если бы на судьбе было написано погибнуть, может и погиб бы. Я об этом не думал.

Знаю, что перед вторжением России вы консультировались с Владимиром Петровым. Вы звонили и услышали, что "можешь не волноваться, никуда семью вывозить не надо". Если бы вернуть время назад, кому бы вы позвонили, и был бы ли это Петров?

Дело в том, что я звонил не только Вове Петрову. У меня много влиятельных друзей, у которых есть связи. Но как всегда в своей жизни я доверяю исключительно интуиции, и именно поэтому семья уехала из Киева.

Поэтому если бы не моя интуиция, если бы я себе не доверял, может, послушал бы Вову Петрова, и мы были бы как раз под Киевом в тот момент.

Как вы относитесь к 24 февраля сейчас? В обществе была паника, кто имел возможность, уезжал за границу. Думали ли вы, что россияне сделают что-то 24 февраля и как-то оберегали себя от этой даты?

Я военнослужащий. У меня есть приказы, которые я выполняю, у меня есть боевые распоряжения, которые я выполняю. Поэтому я себя никак не оберегаю. Единственное, что я еще раз проверяю, чисто ли у меня оружие, готова ли моя амуниция к сопротивлению. За год я уже стал человеком, готовым выполнять приказы своих командиров. Поэтому я плюс-минус понимаю, что будет происходить. И у нас всех есть четкие инструкции, четкие задачи, четкие приказы, что делать в случае десяти случаев. На этом и строится наша война. Мы все готовы к любым вариантам развития событий. Потому что у нас й*бнутой сосед.

Женя Галич на учениях / Фото с инстаграма артиста

Если бы ваша семья была в Киеве сейчас, вы бы вывозили ее в канун годовщины вторжения. Стоило ли, например, киевлянам паниковать?

Паниковать – нет, быть готовым – да. Не нужно паниковать. Именно паника и панические действия приводят к тому, что военные не могут выполнять свои задачи. Гражданское население несколько раз было предупреждено, что нужно спускаться в укрытие, иметь рюкзачок, воду. Если просят выехать с оккупированных территорий, на которых возможны боевые действия, то просят же не просто так. Выезжайте, готовьтесь, и нам будет проще.

Именно поэтому моя семья не возвращается в Киев, потому что настолько нестабильна обстановка. И мне гораздо проще отвечать только за себя и за своих подчиненных или собратьев. Будь здесь моя семья, это было бы гораздо труднее. К счастью, они в Варшаве, а я выполняю свои задачи.

Был отпуск, мы виделись, – о семье в Варшаве

Когда вы последний раз виделись с семьей? Тогда когда провожали их на границе?

Нет, я буду с вами честным. У меня недавно был отпуск. Я был в отпуске девять дней, и мы виделись.

Как ваша семья обустроилась в Варшаве? Знаю, что Лера будто нашла работу, дети пошли учиться. То есть они живут полноценную жизнь там?

Смотрите, мы на самом деле и говорили, что что бы ни произошло, как бы ни сложилась жизнь дальше, мы не откладываем жизнь. Они живут полноценной жизнью, учатся, развиваются. Например, будь они сейчас в Украине, то наш дом расположен за городом. Это нужно было бы через все блокпосты проезжать, офлайн школы нет, садика офлайн нет. А там все, кажется, происходит.

Я бы точно не хотел ставить жизнь детей на паузу. Они знают, что в стране идет война, мы с ними разговариваем. Я рассказываю, что происходит, чтобы они не думали, что все закончилось, как только они уехали в Польшу.

Они владеют ситуацией, насколько это можно говорить своим детям. Они готовятся, что вернутся и своим опытом, полученным за границей, будут делиться здесь, в этой стране. И восстанавливать эту страну, делать ее лучше. Мы об этом говорим, может, не каждый день, но говорим.

Жена и дети Жени Галича в Варшаве / Фото из инстаграма Леры Галич

Дети знают, почему они так конченые, – что говорит сыну и дочери о русских

Вы говорили, что сделаете все, чтобы ваши дети не забыли, кто такие россияне и что они сделали с Украиной. Если прямо сейчас спросить, кто такие россияне, что они скажут?

Давайте перефразируем. Мои дети точно знают, кто такие русские, точно знают, что они сделали с этой страной. И они точно знают, как могут себя вести русские при любых условиях. Почему россияне такой народ, какой есть. Почему они так конченые. Мои дети об этом знают все.

Я выкладывал видео, где Даня говорит, что они не должны были нападать на нашу страну, и их никто сюда не звал. Человеку пять лет. Он все прекрасно понимает.

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Почему все россияне виноваты в войне?

Вы не раз говорили, что все россияне, по вашему мнению, виноваты в войне. Святослав Вакарчук высказал тезис, что россияне, открыто выступившие против войны и желающие победы Украине, не являются врагами, и их есть за что уважать. Разделяете ли вы это мнение?

Нет. В День памяти Героев Небесной Сотни вспоминал, что происходило на Майдане, и понимал, что совсем небольшие группы людей противостояли силовикам очень упорно и смело. И не они убегали от силовиков, а силовики убегали от людей, которые хотели отстоять свою точку зрения, хотели отстоять независимость своей страны. Россиян гораздо больше, но они почему-то ничего не могут сделать. Ни средства массовой информации, ни даже люди, которые пытаются говорить, что они против войны.

Сейчас уже ясно, что они против войны. Это хорошо. Но нужно было быть против войны все это время. На эти темы нужно было говорить очень давно. Поэтому я не оправдываю ни одного из них, к сожалению. Я понимаю, что может это радикально, но только радикальными методами мы сможем обрести свою полную независимость.

"Все это время" – это вы имеете в виду последний год или последние 8 лет?

Последние десять лет, двадцать лет. Говорить о том, что мы второстепенная страна, страна, происходящая от России, и так далее. Ну кто из россиян в этом разбирался? У них есть имперские замашки, и они с ними живут, но это на самом деле не так. Мне кажется, что они давно должны были говорить об этом и брать с нас пример. Они просто завидуют, что нам удалось, а им нет.

Нас много раз приглашали, – о выступлениях в России

Вы говорили, что после 2014 года, когда все началось, не были так сознательны, как сейчас. То есть тоже произошла какая-то трансформация взглядов?

Безусловно, соглашаюсь с вами полностью. Она была и до 2014 года, когда началось вторжение на наши территории.

Мы отменили все отношения с россиянами. Мы не выступали в России, мы не играли в России, мы не выпускали треки в России. У меня давно был сделан сознательный выбор.

Женя Галич с гитаристом Денисом из O.Torvald / Фото из инстаграма группы

Знаю, что этот выбор был и до 2014 года, потому что, насколько я слышала, у вас был только один концерт в России – в Белгороде, в 2005 или в 2006 году. После этого вы больше не были в России?

У нас либо в 2008, либо в 2009 году было несколько концертов тоже. Это были частные концерты. И нас много раз приглашали, просто не складывалось.

Осуждать за язык – бессмысленно, – что думает о русском

Вы выросли в русскоязычной семье, и на украинский в соцсетях перешли только после 24 февраля. Почему не произошло этого раньше?

Мне казалось, что социальные сети – это не публичные высказывания, а именно высказывания своих мыслей. И меня никто никогда "не щемил" за русский язык. "Ну говори по-русски, это твой выбор, ты в Украине, ты делаешь что-то для этой страны". Поэтому для меня это не было столь враждебно. Мне казалось, что ничего ужасного в этом нет.

Если уж быть абсолютно честным, то свой выбор говорить и писать на украинском я сделал из-за того, что для меня столь отвратительным стал русский язык. Но осуждать тех людей, которым трудно перейти на украинский полностью – пожилых или взрослых людей – бессмысленно. Они обязательно это поймут.

То есть вы поддерживаете тезис, что на русскоязычных украинцев давить не надо, рано или поздно они все поймут и перейдут на государственный язык?

Я думаю, что все дети должны изучать и говорить в семьях на украинском, это важно. Нельзя давить на тех людей, которые сформировались как личности в Советском Союзе. На них нельзя давить.

Телерадиовещание, все, что может происходить публично, должно быть на украинском для того, чтобы мы понимали и отделяли себя от страны-агрессора. Например, если в семье родители разговаривают на русском, им нужно со своими детьми начать разговаривать на украинском, чтобы на этом поколении русский язык исчез из нашего употребления.

Ваши дети общаются на украинском?

Теперь мои дети общаются еще и на польском, и очень-очень классно. И между собой даже.

Им строго-настрого запрещено смотреть, слушать, видеть любой контент на русском языке.

И они сами понимают это. Когда включают что-нибудь русское, такие: "Ого, плохо". С детьми мы пытались говорить по-украински все это время, как только они родились.

Дети Жени Галича – Ева и Даниил / Фото из инстаграма музыканта

Ему было стыдно, – об отце-военном

Ваш отец был военным. Как он относился к россиянам после 2014 года, и изменилось ли бы его отношение сейчас, после 24 февраля?

Его отношение изменилось еще тогда. Ему было стыдно за то, что он выпускался из советского военного вуза с офицерами, которые служили в русской армии и отдавали преступные приказы. После 24 февраля ситуация не изменилась бы. Думаю, ему было бы стыдно и отвратительно от того, что они учились и выпускались вместе.

Публичность полезна в ВСУ, – о позиции Цымбалюка

У вас очень четкая позиция по отношению к мужчинам-украинцам за рубежом. Вы говорили, что если бы условно были в США или где-нибудь, то обязательно вернулись бы. Как относитесь к тем мужчинам, которые выехали до 24 февраля и поддерживают Украину на публичных мероприятиях, собирают донаты на ВСУ. Достаточно ли этой помощи или все же они должны вернуться во время военного положения?

Те мужчины, которые выехали после 24 февраля, мне кажется, не должны были выезжать. А те мужчины, которые выехали до 24 февраля, и построили там свой бизнес, свое дело, у них есть возможность зарабатывать… Я знаю вернувшихся мужчин и знаю мужчин, которые не вернулись, но делают какие-то колоссальные вещи непосредственно для моего подразделения, вообще для Вооруженных Сил Украины.

К примеру, выезжает 20 человек на задание. 19 человек – это люди, умеющие воевать, все у них получается, а 20-й – это человек, умеющий классно зарабатывать деньги, прям в большом объеме, но вот не складывается у него с войной. И вместо того, чтобы быть двадцатым в этой двадцатке, пытаться воевать, он покупает десять дронов, условно говоря. Или донатит. Ну это намного полезнее, чем он просто отсиживался бы в армии. Поэтому мне кажется, такие люди тоже очень важны.

Сейчас принято говорить об этом аспекте полезности с точки зрения медийности. Например, Тарас Цымбалюк получил повестку и говорит, что не видит смысла рваться в Вооруженные Силы, на передовую, в окопы, как его все отправляют, потому что понимает, что собравшись с актерами, организовав какие-то благотворительные мероприятия, может собрать на определенное количество скорых, на определенное количество раций. Соглашаетесь, что медийные люди более полезны в тылу, чем на передовой?

Я не согласен. Я считаю, что если бы Тарас Цимбалюк взял себя в руки, пошел учиться, пошел служить и изнутри говорил, что ему нужно – это было бы гораздо полезнее, чем просто организовывать мероприятия. К примеру, он пошел служить, съездил на фронт, увидел, как все это происходит, вернулся и сказал бы: "Люди, я служу, я Тарас Цымбалюк, вы моя аудитория. Мне нужна ваша помощь". И люди гораздо активнее собирали бы на медийную личность, чем на каком-нибудь благотворительном мероприятии.

На своем примере скажу, что люди очень классно реагируют, когда публичная личность своим примером доказывает, что можно быть полезным и в службе, и в благотворительных делах. Когда я говорю о каком-нибудь сборе в форме или с Востока, люди такие: "Блин, точно нужно помочь". Это такой экстра фактор.

Поэтому я считаю, что публичность также должна быть полезна в Вооруженных Силах.

Единственный мой совет – учитесь, – о повестках и мужчинах в тылу

звезда "Поймать Кайдаша" Тарас Цимбалюк получил повестку и прошел медосмотр, но "на этом все" . Он считает, что "своей медийностью может гораздо больше пользы принести, будучи здесь", в тылу, а не на передовой.

Что бы вы со своей стороны посоветовали ребятам в тылу, которые ждут – кто получил повестку, кто еще нет. Как правильно ждать, что нужно делать?

Смотрите, есть сто процентов личного состава, который уже год воюет, который год обеспечивает, который год волонтерит, который год собирает деньги. За год люди устают без отпусков, без ротаций, без поддержки. Поэтому тем людям, которые ждут мобилизации, единственный мой совет – учитесь, учитесь каждый день. Что-то читайте, ходите на какие-то курсы, на тактическую медицину, стреляйте, смотрите обзоры происходящего на фронте. Следите за ходом событий на фронте, как меняется территориальная кривая, как идет наступление, контрнаступление, как идет оборона, почему так происходит. Следите за тем, какое оружие завозится, разбирайтесь в этом оружии.

Рано или поздно те ребята, которые стоят сейчас и защищают своей спиной, грудью нашу независимость, устанут, и нам потребуется замена. Поэтому как бы вы ни поддерживали свою страну сейчас – заработком денег, волонтерством и всем прочим, вам нужно научиться, быть готовым, если это будет долгосрочная война. Нам всем нужно быть готовы к этому.

И важно – в армии нужны специалисты. Не только пехота, не только артиллерия, нужны специалисты. Учитесь летать на дронах, учитесь быть классным тактическим медиком. Много возможностей, сейчас курсов куча. Когда началась война, в марте мы не могли себе даже броник найти. Сейчас все есть – и оружие, и броники, и все что угодно. Купите, старайтесь, ищите, приобщайтесь и меняйте людей, которые уже устали.

Женя Галич на службе / Фото с инстаграма музыканта

Как вы думаете, кому сейчас должны вручать повестки? Вы точно знаете о том, что их вручают и на улице, и в супермаркетах, везде. Правильно ли это, и как вы к этому относитесь?

А почему это неправильно? Это же регламент, это закон. В стране военное положение. Люди должны понимать, что нужны резервы в Вооруженных Силах Украины. Это ведь не просто так. Не бывает так, что вручили повестку и на следующий день ты уехал на фронт, я не слышал такой истории. Тебя научат, с тобой будут заниматься, тебя спросят десять тысяч раз, что ты хочешь делать, что ты умеешь делать, какие у тебя навыки. И к этому тоже нужно быть готовым.

Представьте себе ситуацию, где мы с вами парень и девушка, проживающие в одной квартире. У нас все так классно, мы так влюблены, у нас супер отношения. И вечером мы ложимся смотреть кино, и все спокойно. И здесь к нам совершенно нагло залетает пьяный сосед. Такой здоровый, крепкий чувак, и говорит: "Марина теперь будет со мной". И начинает к вам приставать. Как думаете, как я должен поступить? Я должен сказать: "Так, секундочку. Здесь нужно подождать, посмотрим, как он будет вести себя, этот сосед". Или дать ему отпор, выпихнуть, найти возможность вас защитить. Поэтому у меня всегда возникал вопрос, если такая история произойдет, если в мой дом придут… Я могу договариваться, могу отсиживаться или я буду защищать свой дом. Я дал ответ – я буду защищать. Мне кажется, здесь каждый должен дать себе ответ.

И второй вопрос к мужчинам, которые за границей, не в учебе, не хотят, не могут и не желают к этому относиться. Война не закончилась, она продолжается, она может изменять свой ход каждый день. И у меня к вам вопрос.

Если сейчас мы все – и я, и Тарас Цимбалюк, и все ребята – такие: "Мы лучше воевать не будем, потому что всем гуртом, всем селом, всем городом сейчас будем собирать". И никого не останется в стране. То в какую страну вы собираетесь возвращаться? Если мы все сейчас уедем за границу и будем заниматься только тем, чем умеем, в какую страну нам возвращаться?

Положинский и Салем – герои, – о друзьях-артистах в ВСУ

Сашко Положинский говорил, что за время службы не стал героем, потому что не убил ни одного врага, был на фронте совсем чуть-чуть. Как вы относитесь к термину "герой"?

Сашко Положинский герой для меня. Он своим примером привлек к прохождению военной службы, к защите нашей страны много поклонников. Он на своем примере показал, что можно быть мужчиной в возрасте (Саня, извини, я шучу), медийной персоной, но полезным в Вооруженных Силах.

Я знаю, что он недавно вернулся из мощных учений в другой стране, он супер крутой чувак. Я с ним недавно виделся, поэтому Сашко Положинский для меня однозначно герой.

в День Вооруженных Сил Украины, 6 декабря 2022 года, Положинский заявил: "Я не стал героем , не убил ни одного врага и на фронте был совсем чуть-чуть. Но это классное ощущение – быть частью славной семьи крутых девушек и парней".

А вы считаете себя героем? Почему Сашко Положинский герой, а вы, например, нет?

Я точно не считаю себя героем. Есть гораздо более мощные военные, более мощные рексы, бойцы, которые вытворяют на службе такое.

Я не настолько военный, насколько большинство моих собратьев, очень профессионально воюющих. Я только выполняю их приказы и помогаю им в этом. Потому я не считаю себя героем.

Кого из звездных защитников можно считать героями? Кем вы гордитесь?

Даня (Салем, – 24 канал) супер крут, Даня мой братик вообще. Я за него молюсь, я горжусь им. Мы были вместе в какой-то момент войны. Он крут нереально. Он боец, настоящий мужчина. Он сражается очень крепко, я им горжусь, он герой однозначно.

Андрей Хлывнюк просто брат. Именно такие люди своим примером доказывают, что можно собирать колоссальные деньги. Он собрал более полумиллиона долларов на эскадрилью PUNISHER, с помощью которой со своими собратьями кошмарит русню. Это также пример, он может не только организовывать все эти сборы, но и мощно служить, воевать.

Есть люди, которые тоже сильно воюют. Это вокалист группы "Карна". Также очень мощный воин, и тоже многое делает с волонтерской стороны. Ваня Леньо из группы Kozak System, который держал оборону Киева в свое время, а затем ездил в тур, собрал много денег для украинских военных. Саша Ярмак – мощный дронщик, классный военный, очень уважаю его. Саша Чемеров многое делает для "Культурного десанта". Коля Серга многое делает для культурного развития нашей страны. Уважаю каждого и очень горжусь ходить с ними по одной земле.

Женя Галич с Колей Сергой и Сашей Чемеровым / Фото из инстаграма артиста

Что выберет между смертью и пленом?

В одном из интервью Даниэль Салем сказал, что будь выбор между пленом и смертью, он выбрал бы смерть. Как насчет вас?

Так же. Я поддерживаю. Не хочу, чтобы меня касались грязные руки россиян. Но я бы выбрал смерть, чтобы забрать с собой кого-то обязательно.

Нам нельзя забить на войну, – о донатах и волонтерстве сейчас

В сентябре вы сказали, что 70 процентов армии держится на волонтерах. Какова, по вашему мнению, статистика сейчас?

Сейчас нам очень помогают. Волонтеры остались максимально полезными, но сейчас обеспечение более или менее налажено. Нам помогают западные партнеры, это супер круто ощущается. Волонтеры внесли колоссальный вклад в победу, и они до сих пор полезны, но сейчас, наверное, это не 70 процентов, немного меньше.

Вы спокойно относитесь к тому, что сейчас уменьшилось количество донатов? Если в начале, условно в марте, все донатили регулярно и постоянно, то сейчас это делают реже.

Здесь есть два полюса. Первый – люди действительно устали, и у людей заканчиваются деньги, это понятно. А второй – это то, что некоторые люди забывают, что происходит. Они думают, что если Киеву уже не грозит наступление, если не слышат столь много громких выстрелов, взрывов, то все закончилось. Но нам ни в коем случае нельзя перевести эту войну в войну 2016-2018 годов, когда все забили и думали, что война где-то там, и она нас не касается. Так нельзя сделать, потому что тогда мы точно начнем проигрывать.

Поправился и не ношу маникюр, – как изменился за год войны

Если говорить о Жене Галиче до 24 февраля и сейчас. В сети повсюду пишут, что за это время вы очень повзрослели, и война раскрыла вас с другой стороны. Если бы вы сами характеризовали себя до 24 февраля и сейчас, какие изменения у вас произошли?

Я поправился на 7 килограммов плюс-минус. Отстриг себе волосы. Я не ношу маникюр теперь, почему-то не складывается. И я всем сердцем ненавижу россиян.

Женя Галич на концерте во Львове / Фото из инстаграма группы

В сентябре вы говорили, что у вас не возникает положительных эмоций, вы постоянно в стабильном состоянии. Когда вы последний раз смеялись, улыбались, радовались?

Сейчас мы с вами общаемся, и я смеюсь, улыбаюсь. Вы же видите.

Что касается положительных эмоций, то сейчас записываем новый трек. Впервые за всю войну записываю трек. И мне кажется, что он получится очень классным и положительным. Я очень хочу, чтобы он вышел. Трек называется "Я нікому тебе не віддам".

Вы разговаривали с Петровым, и он почему-то отмечал, что вы пока что солист группы O.Torvald. Почему звучало это "пока что"?

Потому что провокатор Петров. Я его давно знаю, очень сильно люблю. Он классный чувак, он мой хороший друг, но он постоянно провоцирует. И это нормально, это его такой стильок. Это классно.

Когда украинцы поедут в Крым?

В июле вы сказали, что после победы хотите в Крым. Это сейчас стало мейнстримом. Но мы все адекватно понимаем, что на следующий день все не рванут туда, так не будет. Какая ваша мечта сейчас и как быстро украинцы смогут попасть в Крым по вашему мнению?

Да, я хотел бы в Крым, как хотел в начале войны, и до полномасштабного вторжения. Сейчас моя мечта – поехать в тур, я очень хочу поиграть музыку, я снова хочу играть музыку, у меня снова есть вдохновение. Я очень хочу увлечься этим так, как раньше, я хочу найти все это в себе.

Когда все попадут в Крым? Как только Даня Салем с ребятами организуют нам коридор, мы обязательно туда поедем.