Жених Анны Тринчер сообщил стоимость обручального кольца Cartier, которое вручил девушке
Источник:инстаграм Александра Волошина
Скандальный блогер Александр Волошин в конце октября признался в любви певице Анне Тринчер и вручил ей обручальное кольцо от бренда Cartier. На днях парень сообщил, что оно стоило 2500 долларов.
22 октября украинская певица и блогер Анна Тринчер обручилась со скандальной звездой тиктока Александром Волошином. Ему однозначно удалось удивить любимую.
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Сколько стоит кольцо Тринчер
Коробочку с обручальным кольцом Волошину спустили сверху. Александр вручил Анне обручальное кольцо с бриллиантом от элитного бренда Cartier.
Александр Волошин вручил Тринчер кольцо от Cartier / Фото из инстаграма Анны Тринчер
В инстаграм-сториз парень поделился, что кольцо обошлось ему в 2500 долларов (более 66 тысяч гривен). К тому же он заплатил отдельно за доставку – еще 500 долларов (примерно 13 тысяч гривен).
Волошин о цене обручального кольца / Фото из инстаграм-сториз
Что известно о помолвке Анны Тринчер
- Признание в любви состоялось 22 октября, но о радостном событии артистка сообщила лишь недавно.
- Александр Волошин устроил Анне настоящий сюрприз, к которому готовился 3 недели. Он пригласил на событие байкеров, которые окружили пару, подарил девушке огромный букет роз и нанял видеографа, чтобы снять минифильм.
- Пока пара не планирует детей, но хочет сыграть свадьбу летом 2022 года. Этот праздник они хотят сделать в необычном стиле.
- Слухи о помолвке скорее дошли до мамы и бабушки Анны Тринчер, чем до самой звезды. Они не поддержали девушку, а осудили ее и обиделись.