Вторая жена шоумена Владимира Остапчука поделилась новым откровенным фото. Перед камерой Кристина Горняк предстала полностью обнаженная. Она позировала в ванной под открытым небом.

Более недели назад Владимир Остапчук и Кристина Горняк вернулись из романтического отпуска на Мальдивах. Однако фото, которые пара сделала на курорте, хватит на год вперед. Поэтому избранница звезды наполняет личный профиль в инстаграме новыми пикантными фотографиями.

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Фото обнаженной жены Владимира Остапчука

На Мальдивах супруги остановились в роскошной вилле на побережье океана с ванной под открытым небом. Именно она стала локацией для провокационного фото Кристины Горняк. Жена Остапчука принимала ванну лишь в золотых серьгах-кольцах и с бокалом шампанского, а возлюбленный сфотографировал ее со спины.

В кадре она появилась полностью обнаженная и эффектно засветила хрупкую талию и упругие ягодицы. Блогерша сексуально выгнулась, продемонстрировав роскошные формы с лучшего ракурса. Фото выглядело еще жарче благодаря мокрым волосам и телу, по которому эротично стекали капли воды.

"Извините, что я к вам спиной, развернуться не рискнула", – подписала кадр Кристина Горняк.