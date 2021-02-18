Владимир Остапчук с женой только недавно вернулись из отпуска на Мальдивах. На райском курорте Кристина Горняк делилась откровенными фото в купальниках, чем спровоцировала волну критики в сети. Читатели считают ее слишком худой, поэтому девушка вызывающе ответила хейтерам новым горячим фото.

Избранница шоумена призналась, что после нескольких фото в купальнике фоловеры засыпали ее сообщениями, например: "Ох и худая, о ужас", "Одна кожа да кости". Однако Кристина Горняк отнюдь не комплексует по поводу своей стройной фигуры, а наоборот гордится ею.

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Жена Владимира Остапчука ответила хейтерам

Нотариус намекнула, что последний раз переживала о своих формах в 14 лет. Однако сейчас она довольна, что может позволить себе все, и это никак не отразится на ее фигуре. Кристина Горняк заметила, что не полнеет, а наоборот теряет вес, например, из-за коронавируса, которым переболела с Владимиром Остапчуком еще в сентябре прошлого года, или из-за переживаний.

Она пояснила, что гневные сообщения получает от пользователей, с "явно другими формами", чем у нее. Поэтому жена шоумена призвала не навешивать "стандарты", ведь она обожает свое хрупкое тело.

Сейчас я кайфую от их форм. Кайфую от того, что могу есть все, что хочу. Я обожаю свои ножки точеные и острые колени, которые оставляют в памяти мужчин след. Я выбираю быть стройной, чем упитанной, чтобы угодить вашим "комплексам",

– высказалась Кристина Горняк.

Сообщение она дополнила не менее откровенным фото с Мальдив, на котором показала упругие ягодицы и стройную талию в сплошном купальнике белого цвета.

Как Владимир Остапчук и Кристина Горняк отдохнули на Мальдивах: