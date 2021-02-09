Украинский телеведущий Владимир Остапчук вместе с женой Кристиной Горняк отправился в отпуск. Для отдыха пара выбрала солнечные Мальдивы. Девушка активно делится кадрами с острова в социальных сетях.

В этом году популярными среди украинских знаменитостей являются Мальдивы. Именно на этот курорт отправляется немало звезд. Супруги, Владимир Остапчук и Кристина Горняк, тоже полетели в зимний отпуск.

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Влюбленные долго ждали того момента, когда окажутся на берегу океана. Пара поселилась в фешенебельном отеле и уже наслаждается отдыхом.

Остапчук и Горняк на Мальдивах

Кристина и Владимир будут проводить отпуск в роскошной вилле с собственным выходом к океану. Утром они купаются в бирюзовой водичке, а затем принимают солнечные ванны на побережье. Пара нежится на солнышке, лакомится экзотическими фруктами и релаксует.

Горняк поделилась, что дорога была довольно тяжелой. Когда пара плыла на остров, где расположен отель, было довольно страшно, поскольку лодка ехала с большой скоростью и качалась на волнах. Однако супруги счастливы, что все-таки попали на Мальдивы. Невероятно красивая природа и океан вокруг были достойны тех сложностей, через которые им пришлось пройти.

Кристина уже хвастается роскошной фигурой в купальниках, дегустирует различные коктейли и лежит на солнышке, чтобы получить желанный золотистый загар.

Горняк и Остапчук на Мальдивах: смотрите видео онлайн



Остапчук и Горняк полетели на Мальдивы / Фото из инстаграм-сторис Кристины Горняк



Остапчук и Горняк на Мальдивах / Фото из инстаграм-сторис Кристины Горняк