Друга дружина шоумена Володимира Остапчука поділилась новим відвертим фото. Перед камерою Христина Горняк постала повністю оголена. Вона позувала у ванній просто неба.

Понад тиждень тому Володимир Остапчук і Христина Горняк повернулися з романтичної відпустки на Мальдівах. Однак фото, які пара зробила на курорті, вистачить на рік вперед. Тому обраниця зірки наповнює особистий профіль в інстаграмі новими пікантними світлинами.

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Фото оголеної дружини Володимира Остапчука

На Мальдівах подружжя зупинилося в розкішній віллі на узбережжі океану з ванною просто неба. Саме вона стала локацією для провокативного фото Христини Горняк. Дружина Остапчука приймала ванну лише в золотих сережках-кільцях і з келихом шампанського, а коханий сфотографував її зі спини.

У кадрі вона з'явилась повністю оголена та ефектно засвітила тендітну талію і пружні сідниці. Блогерка сексуально вигнулась, продемонструвавши розкішні форми з найкращого ракурсу. Фото виглядало ще спекотніше завдяки мокрому волоссю і тілу, по якому еротично стікали краплі води.

"Вибачте, що я до вас спиною, розвернутися не ризикнула", – зухвало підписала кадр Христина Горняк.