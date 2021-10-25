Жена Владимира Остапчука покорила уютным образом: осенние фото

Нотариус Кристина Горняк очаровала поклонников новыми фотографиями. Она позировала на улице и продемонстрировала стильный осенний образ в уютном кардигане.

Кристина Горняк активно развивает личный блог в инстаграме. Она рассказывает о работе, личной жизни, а также, как и многие другие знаменитости, показывает разнообразные аутфиты.

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Осенний образ Кристины Горняк

На днях жена ведущего Владимира Остапчука позировала на фоне красивых красных листочков. Такая локация для съемки была максимально осенней. Кристина изображена на фотографиях в светлых брюках с черным ремнем, сером топе на тонких бретелях и вязаном кардигане.

Осеннюю одежду Горняк решила совместить со светло-коричневыми замшевыми ботинками на каблуке. Она обожает дополнять аутфиты различными аксессуарами, потому на этот раз выбрала стильные очки с темными линзами, платочек и чокер. Волосы уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж с акцентом на губах.

Обожаю воскресенье! А осеннее воскресенье классное по-особенному! Спешить никуда не надо, можно сполна насладиться друг другом, завтракать и обедать в кафе, сходить на шопинг или в музей, а самое главное – отдохнуть!

– поделилась Кристина.



Осенний look Кристины Горняк / Фото из инстаграма Кристины Горняк



Осенний look Кристины Горняк / Фото из инстаграма Кристины Горняк

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