Кристина Горняк редко публикует в сети новые фотографии. И на снимках она всегда выглядит великолепно.

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Осенний образ Кристины Горняк

Звездная жена предстала перед камерой в длинном платье коричневого цвета с вырезом на ноге. Наряд красиво подчеркнул талию Кристины. Сверху она надела джинсовую куртку, которую застегивала.

Из обуви выбрала коричневые ботинки и довершила аутфит шляпой в тон. Среди украшений на Кристине были цепочки, серьги и часы. Волосы она выровняла, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и персиковой помадой на губах.



Кристина Горняк / Фото с инстаграма Кристины Горняк



Кристина Горняк / Фото с инстаграма Кристины Горняк

Напомним, недавно Кристина отпраздновала день рождения в цыганском стиле. В соответствии с тематикой вечеринки она выбрала look с цыганскими мотивами, в котором выглядела очень гармонично.