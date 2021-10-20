За жизнью Златы Огневич теперь наблюдает вся страна. Миллионы зрителей ждут момент, когда она выберет мужчину, с которым будет строить общее будущее. А сейчас в социальных сетях "Холостячка" делится впечатлениями от проекта, показывает закулисье сценической жизни, различные аутфиты.

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Повседневный образ Златы Огневич

Для вечерней прогулки исполнительница выбрала комфортный и теплый наряд. Она предстала перед камерой в серо-розовом спортивном костюме с принтом tie-dye, состоявшим из брюк и свитшота. На фото не видно, но, вероятно, одежду совместила с кроссовками.

Поверх свитшота Злата надела теплую бежевую жилетку, которая застегивалась и завязывалась на пояс. Волосы артистка уложила в легкие локоны, а на лице сделала легкий повседневный макияж в натуральных оттенках. Среди украшений ее look довершили изысканные серьги и ожерелье.

Оставлю это фото здесь, как напоминание об особом дне и моей осени,

– написала Злата под снимком.



Злата Огневич в спортивном костюме и жилете / Фото из инстаграма певицы

Подписчики Огневич очень активны, поэтому не оставили такую публикацию без внимания. В комментариях они засыпали "Холостячку" комплиментами.