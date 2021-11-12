Жена Владимира Остапчука о семейном бюджете: на что избранница ведущего тратит деньги

Жена популярного шоумена Владимира Остапчука рассказала о семейном бюджете. Поскольку супруги строят дом, то ведущий оплачивает все, что касается его обустройства, а Кристина взяла на себя другие расходы.

Супруги строят собственное гнездышко, поэтому Владимир взял на себя все расходы по строительству. Кристина также помогает мужу. В частности она оплачивает бытовые расходы.

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Кристина Горняк о семейном бюджете

Звездная жена поделилась, что вложила в дом некоторую часть денег. И пока ее муж занимается другими вопросами по строительству, она:

покупает продукты;

оплачивает все собственные нужды (салон красоты, бензин, одежду, врачей и т.п.);

оплачивает коммунальные услуги по квартире;

по возможности приносит что-то в общий конвертик;

оплачивает паркинг (планируют арендовать еще одно место).

Также Горняк добавила, что все подарки любимому покупает за свой счет. Поэтому Кристина считает, что у них общий вклад в семейный бюджет.

Кристина Горняк о семейном бюджете / Скриншот из инстаграм-сториз Горняк