Жена Влада Ямы ответила, почему он до сих пор не вернулся в Украину
Источник:Лилия Яма
Влад Яма с первых дней вторжения уехал с семьей за границу и до сих пор остается в США. Жена танцовщика ответила, почему он еще не вернулся в Украину.
Украинский танцовщик и судья "Танцев со звездами" Влад Яма вместе с женой и сыном находится в Соединенных Штатах. Там он часто проводит благотворительные мероприятия, но некоторые украинцы считают, что хореограф должен вернуться в Украину.
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Почему Влад Яма не вернулся
Жене Власти Ямы поклонники задали вопрос о том, почему танцовщик не вернулся защищать дом, когда позаботился о семье. Лилия назвала этот вопрос некорректным, но ответила.
Во-первых, я считаю, что задавать такие вопросы, по меньшей мере, некорректно. Это личное дело каждого. У всех разные истории и причины. Каждый переживает войну по-своему. Я уважаю выбор каждого,
– написала Лилия Яма.
Супруга Влада Ямы напомнила, что их семья тоже помогает стране. "Благодарна мужчине за то, что мы сейчас в безопасности. Мы тоже помогаем на своем фронте".
Лилия Яма заступилась за мужчину / Фото с инстаграм-сториз
Также Лилия Яма призналась, что им очень хочется домой. Но для них в приоритете – безопасность сына.
О возвращении домой / Фото с инстаграм-сториз
Как звезды и поклонники реагируют на Влада Яму
- Лишь в конце июля танцовщик дал интервью, в котором рассказал, как его семья переживает войну. Он признался, что уехал из страны 24 февраля, вместе с тем его родители остались в Запорожской области. В комментариях многие возмутились, что мужчина отсиживается за границей, а также упоминали Дмитрия Дикусара. В то же время, другие делились мнениями о том, что осуждать не стоит.
- Влад Яма 24 августа провел диджейский сет в Нью-Йорке и показал видео. Поклонники отреагировали на него тоже в основном негативно.
- Коллега Влада Ямы Илона Гвоздева признавалась, что относится к тем мужчинам, которые уехали – "ровно". Главное, чтобы они не отсиживались, а становились рупором Украины в борьбе.