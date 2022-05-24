Жена Виктора Павлика встретилась с мужем после разлуки: трогательное видео
Источник:инстаграм Екатерины Репяховой
После двух месяцев в Израиле супруга Виктора Павлика вместе с сыном встретилась с мужем. Она показала щемящее видео.
Жена музыканта Виктора Павлика около двух месяцев жила в Израиле сестрами. На днях она наконец приехала в Германию и встретилась с мужем.
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Жена Виктора Павлика встретилась с мужем
В инстаграм-сторез Екатерина рассказала, что провела полтора дня без сна. Сейчас они находятся в Германии, городе Ганновер. Она добавила, что перелет был спокоен, за исключением определенных деталей.
На паспортном контроле в Германии с нами парень общался не очень хорошо. Нам реально "везет" с мамой на таких. В подробности вдаваться не буду. Но он не верил, что мы возвращаемся в Украину в войну. Думал, что приехали жить в Германию из Израиля,
– рассказала блоггерша.
Звездная жена опубликовала трогательное видео встречи с мужем. Вероятно, семья встретилась в аэропорту Германии.
"2 месяца разлуки и наша семья снова вместе. Навсегда, – поделилась Екатерина Репьяхова.
Екатерина Репьяхова встретилась с мужем: смотрите видео
Щемящий ролик не мог не тронуть сеть. Почитатели делятся комплиментами и рады воссоединению семьи:
- "Береги Вас Бог! Радуюсь и плачу! Мы также собираемся домой, к папе, к бабушке, к родному краю!";
- "Ура";
- "Очень рада за вас. Молодцы";
- "Пусть больше разлук не будет. Вы такие классные";
- "И мы собираем чемоданы к папе";
- "Мишка так радуется";
- "Я рада за вас";
- "Мурахи".
Как Катя Репьяхова жила в Израиле
- В начале апреля жена Виктора Павлика уехала в Израиль с мамой и сыном. Там они были не как беженцы, а гостили у сестры.
- Как Екатерина Репьяхова, так и Виктор Павлик жаловались на долгую разлуку. Ведь раньше они никогда не были по отдельности так долго.
- В городке, где останавливалась блогерша, похоже, живут Алла Пугачева с Максимом Галкиным. Ведь девушка встретила звезд в продуктовом магазине.