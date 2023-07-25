Жена Виктора Павлика вышла на связь после болезни сына: "Трудные были у нас дни"

Жена Виктора Павлика не выходила из-за болезни сына. Он подхватил вирусное заболевание и страдал из-за высокой температуры несколько дней.

Блогерша Екатерина Репяхова на время исчезла из соцсетей, поэтому поклонники начали тревожиться. Жена Виктора Павлика уже сообщила, что сделала паузу по болезни сына.

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Сын Виктора Павлика заболел

Екатерина Репяхова призналась о тяжелых днях, которые переживала из-за того, что сын заболел. Все началось с высокой температуры, а позже появились другие симптомы.

Миша заболел. В четверг и пятницу была только температура (в сад не ходили, гуляли только на улице). А суббота и воскресенье были самыми тяжелыми (высокая температура, диарея, рвота, воспаление). Вчера, в понедельник, было нам немного легче и только сегодня нет температуры,

– поделилась блогерша.



Сын Павлика подхватил вирус / Фото с инстаграм-сториз



Сын Павлика подхватил вирус / Фото с инстаграм-сториз

"Сдавали кровь с пальчика, чтобы понимать, вирус у нас или бактерия. Температурил 5 дней", – добавила Екатерина. Оказалось, что Миша подхватил аденовирус – это вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания.



Сын Павлика подхватил вирус / Фото с инстаграм-сториз



Сын Павлика подхватил вирус / Фото с инстаграм-сториз

Напомним, 2-летнему Михасику диагностировали задержку речи, а именно – специфическое расстройство речевой артикуляции. Виктор Павлик объяснял, что сын слышит и понимает их с Катей, но не реагирует и в своем возрасте пока не разговаривает. Его ждет период коррекции.

Екатерина Репяхова с сыном посетила одну из столичных клиник, где пережила неприятный опыт. У мальчика тщетно пытались взять кровь из вены без катетера, назначили множество дорогостоящих анализов и запугали странными предположениями, хотя в выписке написано только "задержка психоречевого развития". Звездная жена предположила, что врачи хотят заработать на пациентах. Она продолжит работать над здоровьем сына, но постепенно.