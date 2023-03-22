У меня нет слов, – жена Виктора Павлика показала реакцию мужа после операции
Жена Виктора Павлика Екатерина сделала ринопластику, изменив форму носа. Она показала, как на операцию отреагировал певец, который ранее был против.
Блогерша Екатерина Репяхова сообщила, что осуществила свою мечту – сделала долгожданную ринопластику. Ранее против пластических операций супруги выступал Виктор Павлик.
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Как на операцию отреагировал Виктор Павлик
Екатерина рассказала, что музыкант все равно был против операции и даже говорил, что не приедет в больницу. Но посетил любимую после операции и показался на видео.
Шок-контент. У меня нет слов. Подписчики, если бы не вы, я бы этого не пережил. Вы посмотрите, это как в кино – Франкенштейн,
– в шутку сказал артист.
Виктор Павлик отреагировал на операцию жены:
Блогерша также поделилась, как чувствовала себя после ринопластики и липофиллинга. Она призналась, что первые два часа после наркоза было достаточно тяжело. "Все болело, уши и нос, были спазмы. Самое тяжелое, что нос не дышит. Немного болит живот, потому что у меня брали жир и вставляли в подбородок".
Кто из звезд сделал пластическую операцию
- Предприниматель Даша Кацурина призналась, что сделала маммопластику после рождения дочери – примерно 6 лет назад. Изменениями она довольна до сих пор.
- Рамина Эсхакзай решилась на пластическую операцию в сентябре прошлого года – она делала септопластику. Но эта операция была не для изменения формы носа, а для улучшения дыхания.
- Об очередной пластической операции также сделала блоггерша Саша Бо. Она ездила в Италию, где решилась на булхорн – это смена формы верхней губы.