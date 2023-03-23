Жена Виктора Павлика сделала ринопластику: хирург показал ее нос до и после операции

Жена Виктора Павлика отважилась на пластическую операцию. Делавший ей ринопластику хирург Сергей Королюк показал реальные фото, насколько изменился нос Екатерины Репьяховой.

Пластический хирург показал в Instagram-Stories фотографии, сделанные сразу после операции на больничной койке. Напомним, что Екатерина около года хотела сделать ринопластику и наконец решилась на это.

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Сергей Королюк показал, как выглядел нос Репьяхова до операции и каким он стал после нее.



Так выглядела Екатерина Репьяхова до операции / Фото с инстаграммы хирурга

Врач отметил, что кончик носа со временем опустится. По его словам, полная реабилитация продлится год. Добавим, что жена Павлика тоже сделала себе липофилинг подбородок.



Так выглядела Екатерина Репьяхова до операции / Фото с инстаграммы хирурга

Пластический хирург Сергей Королюк также отметил, что ему удалось убрать раздвоение на кончике носа Екатерины. Это очень заметно на фото.



Нос Екатерины Репейной очень изменился после операции / Фото с инстаграммы хирурга

Как Екатерина решила сделать операцию и еще изменила в себе: