Жена Виктора Павлика сделала ринопластику: хирург показал ее нос до и после операции
Источник:Сергей Королюк
Жена Виктора Павлика отважилась на пластическую операцию. Делавший ей ринопластику хирург Сергей Королюк показал реальные фото, насколько изменился нос Екатерины Репьяховой.
Пластический хирург показал в Instagram-Stories фотографии, сделанные сразу после операции на больничной койке. Напомним, что Екатерина около года хотела сделать ринопластику и наконец решилась на это.
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Сергей Королюк показал, как выглядел нос Репьяхова до операции и каким он стал после нее.
Так выглядела Екатерина Репьяхова до операции / Фото с инстаграммы хирурга
Врач отметил, что кончик носа со временем опустится. По его словам, полная реабилитация продлится год. Добавим, что жена Павлика тоже сделала себе липофилинг подбородок.
Так выглядела Екатерина Репьяхова до операции / Фото с инстаграммы хирурга
Пластический хирург Сергей Королюк также отметил, что ему удалось убрать раздвоение на кончике носа Екатерины. Это очень заметно на фото.
Нос Екатерины Репейной очень изменился после операции / Фото с инстаграммы хирурга
Как Екатерина решила сделать операцию и еще изменила в себе:
- Жена Павлика еще в 2022 году имела планы совершить две пластические операции – маммопластику и ринопластику, однако война внесла свои коррективы.
- Блогерша тогда говорила, что Виктору Павлику не очень нравится идея с ринопластикой, но она хотела убедить его согласиться с этим.
- Сменить форму носа Катя Репьяхова решилась после того, как увидела результат ринопластики у одной блоггерши. К тому же она отметила, что ее сестра сделала операцию "с таким же носом" и очень довольна.
- Накануне Екатерина Репьяхова тоже сделала процедуру по увеличению губ. Она призналась, что всем довольна, хотя ее муж Виктор Павлик совсем не заметил перемен.
- Кроме того, в конце прошлого года Екатерина ходила на консультации к пластическому хирургу, потому что планировала сделать также операцию на грудь и сделать ее одинаковыми.