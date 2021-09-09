Жена Виктора Павлика рассказала, как разделила обязанности с мужем: новое семейное фото

Украинский музыкант Виктор Павлик и его молодая жена Екатерина Репяхова снялись в новой семейной фотосессии. Любимая артиста также рассказала, как разделены обязанности в семье после рождения сына.

Чета известного украинского артиста Виктора Павлика и блогерши Екатерины Репяховой около трех месяцев воспитывает сына. Поскольку музыкант часто находится на гастролях, концертах или иных выступлениях, он не всегда имеет время на помощь жене с малышом.

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Однако Екатерина Репяхова вместе с мужем поделили семейные обязанности. В основном сыном Михаилом занимается блогерша, но и Виктор Павлик занимается мальчиком.

В частности, он купает малыша, ездит за покупками и следит за питанием жены. Когда Екатерине надо отдохнуть или поработать, он играет с Михаилом.

На самом деле муж – большая поддержка. Я даже не ожидала, что он будет настолько мне помогать,

– призналась Репяхова.

Блогерша добавила, что хотя Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз, он проживает отцовство будто заново. Зато сын ежедневно радует звездного отца новыми достижениями.

Новое семейное фото

На личной странице Екатерина Репяхова опубликовала волшебное семейное фото. Виктор Павлик позировал перед объективом, держа сына на руках, а его жена нежно всех обняла.

Блогерша предстала перед камерой в молочном платье длины миди с цветочным принтом и на тонких бретелях. Она выровняла и распустила волосы, а на лице сделала элегантный макияж с акцентом на глазах.

Виктор Павлик примерил светлую рубашку и брюки. Малый Михаил появился в желтых штанах и белой кофточке с анималистическим принтом. Добавим, что малыш позировал спиной к камере, ведь родители еще не планируют показывать его лицо.



Виктор Павлик с женой и сыном

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15 июня артист и его молодая жена стали родителями. У них родился мальчик, которого назвали Михаилом. Через 3 дня новоиспеченную мамочку выписали из роддома.

Еще до того, как сыну Виктора Павлика исполнился месяц, Екатерина Репяхова с малышом и мамой отправились на отдых в Карпаты. На Западной Украине она побывала несколько раз. Блогерша объяснила, что боялась послеродовой депрессии и не хотела засиживаться дома.

8 августа Екатерина Репяхова и Виктор Павлик окрестили сына в церкви возле роддома. Интересно, что жена певца была против крещения, потому что хотела бы дать сыну право выбора.

Текст публикации Екатерины Репяховой

Скоро три месяца, как мы родители.

Полет нормальный.

Мы полностью адаптировались.

В нашей семье четко распределены обязанности.

Например, Виктор Франкович купает Мишу и заботится о том, чтобы мама Миши не была голодна, ездит по разным покупками, играет с Мишей, когда маме нужен отдых или нужно поработать.

Ну а на маме все остальное.

На самом деле муж – большая поддержка. Я даже не ожидала, что он будет настолько мне помогать. Хотя по факту у мужа Миша – 4 ребенок, но проживает он все впервые. Наш Миша каждый день радует нас чем-то новеньким, а мы в ответ заботимся и очень любим его.