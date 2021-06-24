Через 3 дня после рождения сына, 18 июня, жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репьяхова выписалась из роддома. Девушка сделала это тайно, чтобы скрыть важное событие от журналистов.

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Как жену Виктора Павлика выписывали из роддома

Поздравить счастливых супругов прибыли ближайшие друзья и мама Екатерины Репьяховой. Отметим, что она часто помогает дочери ухаживать за внуком.

На праздник также пригласили аниматоров в костюмах мишек, которые развлекали семью и малыша. Жена Виктора Павлика получила множество подарков и цветов, а звездный отец на руках держал новорожденного сына. В подписи к публикации Екатерина поблагодарила всех за поддержку.

"Спасибо семье, моим подругам Анне и Кате, что были рядом в момент выписки. Спасибо всем друзьям и родным за цветы, подарки и добрые слова. Спасибо вам, моя инста-семья, моя любимая аудитория, за каждое сообщение. Извините, если кому не ответила. Ценю каждого", – написала новоиспеченная мамочка.

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Поклонники засыпали семью Павликов позитивными комментариями. Подписчики Екатерины желают ей и ее родным всего наилучшего: