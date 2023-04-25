Пела 9 лет, – супруга Виктора Павлика удивила архивными кадрами с детства
Источник:Екатерина Репяхова
Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, что в детстве занималась вокалом. Она показала архивные фотографии.
Жена музыканта Виктора Павлика тоже пела и занималась вокалом. Об этом Екатерина Репяхова рассказала в инстаграм-сториз.
Смотрите также Он слышит и понимает, но не реагирует, – Виктор Павлик рассказал о сыне, который до сих пор не говорит
Жена Виктора Павлика тоже покоряла сцену
В честь дня рождения творческой наставницы Екатерина Репяхова приехала в Днепр. Она посетила Дворец творчества, где на него нахлынули воспоминания. Она вспомнила, как пела и плясала в ансамбле.
Если что, я пела девять лет. Девять лучших лет моего детства прошли здесь,
– поделилась блогерша.
Екатерина опубликовала архивные фото с детства, где позирует в сценических образах и совсем другом имидже.
Екатерина Репяхова о занятиях детства / Фото с инстаграм-сториз
Отметим, что в Днепре Екатерина Репяхова также посетила дом в Днепре. Его построили родители: он предназначался для всей семьи. Роскошный дом теперь им не принадлежит – папа заложил его в банке, поэтому дом отобрали за долги.
Отец Кати в один момент стал банкротом и покинул семью. Однажды он даже подал на родную дочь в суд. Но Екатерина все равно хотела бы встретиться с папой, потому что готова ему помочь.