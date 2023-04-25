Жена музыканта Виктора Павлика тоже пела и занималась вокалом. Об этом Екатерина Репяхова рассказала в инстаграм-сториз.

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Жена Виктора Павлика тоже покоряла сцену

В честь дня рождения творческой наставницы Екатерина Репяхова приехала в Днепр. Она посетила Дворец творчества, где на него нахлынули воспоминания. Она вспомнила, как пела и плясала в ансамбле.

Если что, я пела девять лет. Девять лучших лет моего детства прошли здесь,

– поделилась блогерша.

Екатерина опубликовала архивные фото с детства, где позирует в сценических образах и совсем другом имидже.

Екатерина Репяхова о занятиях детства / Фото с инстаграм-сториз

Отметим, что в Днепре Екатерина Репяхова также посетила дом в Днепре. Его построили родители: он предназначался для всей семьи. Роскошный дом теперь им не принадлежит – папа заложил его в банке, поэтому дом отобрали за долги.

Отец Кати в один момент стал банкротом и покинул семью. Однажды он даже подал на родную дочь в суд. Но Екатерина все равно хотела бы встретиться с папой, потому что готова ему помочь.