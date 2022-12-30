Кормила и оплачивала проезд, – жена Павлика поразила признанием о прошлой любви

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова неожиданно рассказала о прошлых отношениях. Она призналась, что любила студента, которого кормила и оплачивала проезд.

Блоггерша и предпринимательница Екатерина Репяхова, недавно снялась в фотосессии с семьей, в инстаграм-сториз отвечала на вопросы поклонников. Ее спросили, полюбила бы она Виктора Павлика, будь он водителем, а не популярным артистом.

Читайте также Звуки генераторов и полутьмы: Лилия Ребрик призналась в любви предновогодней Одессе

Екатерина Репяхова о былых отношениях

На вопрос Екатерина Репяхова вспомнила былую любовь. Она призналась, что была влюблена в бедного студента, которого кормила и оплачивала проезд.

Мне трудно сказать, полюбила бы я водителя. Но я любила бедного студента, которого кормила и оплачивала проезд. Мы влюбляемся в того, кого заслуживаем. Когда-то я заслуживала бедного студента, но времена меняются, меняюсь и я,

– считает Екатерина Репяхова.



Катя Репяхова о прошлой любви / Фото с инстаграм-сториз

Последнее об отношениях супругов Павликов

, что Екатерина Репяхова ранее рассказывала, что страдала от безответной любви в 15 – 16 лет. Тогда она сидела под окнами парня и слушала песни будущего мужа Виктора Павлика.

Зачастую Виктор Павлик проводит время на гастролях и концертах. Но когда возвращается, проводит время с семьей. К примеру, после гастролей в США он с женой отправился на романтическое свидание в Киеве.

Екатерина Репяхова также признавалась, что не планирует с Виктором Павликом второго ребенка. Но и не возражала, что беременность может быть не спланированной.

Недавно стало известно, как разрешился конфликт Виктора Павлика, его жены и бывшей возлюбленной через квартиру. Екатерина поделилась, что никто не остался в проигрыше: квартира поделена, кредит закрыт, и часть квартиры переписана на бывшую жену.