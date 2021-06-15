Весь мир остановился, – жена Виктора Павлика поделилась фото новорожденного сына

Известный украинский певец Виктор Павлик ночью 15 июня стал отцом в четвертый раз. Новоиспеченная мама и жена музыканта показала одно из первых фото малыша.
Молодая жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова активно освещала событие в своих социальных сетях, показывая видео из палаты роддома. Теперь она поделилась одним из первых фотографий Миши – четвертого сына Павлика.
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Жена Виктора Павлика показала сына
Екатерина Репяхова сфотографировала сына, когда новорожденный лежал на подушечке в белом костюме. Отметим, что новоиспеченная мама, как и большинство звезд, не показала лицо сына.
Также на фото видно карточку, где есть вся информация о рождении Михаила Павлика. Сеть бурно реагирует на появление на свет четвертого сына Виктора Павлика и засыпает родителей поздравлениями и пожеланиями.
Весь мир остановился. Хочется быть сейчас со своими мальчиками. Огромное спасибо за поздравления и что вы у меня есть,
– написала Екатерина под фото.
Что известно о родах Екатерины Репяховой
- Жена Виктора Павлика родила сына в одном из столичных роддомов. Это произошло 15 июня ночью, в 2:40.
- Супруги, как и планировали, назвал сына Михаилом. Мальчик появился на свет с весом 3,4 килограмма и ростом 53 сантиметра.
- Виктор Павлик признался, что его до сих пор переполняют эмоции. Музыкант постоянно находился рядом с женой, однако не присутствовал на самих родах. Павлик отметил, что сын очень на него похож.