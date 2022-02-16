Екатерина Репьяхова и Виктор Павлик воспитывают маленького сына Михасика. Звездная жена активно развивает свой блог в инстаграме, поэтому ее первенца часто можно увидеть там.

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15 февраля Михаилу исполнилось 8 месяцев. По этому случаю Екатерина опубликовала несколько трогательных кадров малыша.

На первом фото она изображена с потомком. Репьяхова предстала перед камерой в светло-сером костюме, который состоял из элегантной блузки и широких брюк. Соединила такой наряд с трендовой обувью белого цвета. Короткие волосы Катя уложила в легкие локоны, а на лице сделала нежный макияж в нюдовых тонах.

Маленький Михаил на всех фотографиях изображен в красивом костюме. Мальчик искренне улыбался и порадовал поклонников мамы. На лице Екатерины тоже сияла улыбка. Она неоднократно подчеркивала, что невероятно счастлива быть мамой.



Екатерина Репьяхова с сыном / Фото из инстаграма блогерши



Сын Екатерины Репьяховой и Виктора Павлика / Фото из инстаграма блогерши



Сын Екатерины Репьяховой и Виктора Павлика / Фото из инстаграма блогерши

На днях Екатерина рассекретила, сколько зарабатывает на ведении блога в инстаграме. Так, за декабрь жена Павлика благодаря рекламе принесла в семейный бюджет 10 тысяч долларов. Однако отметила, что и на рекламу собственного блога также тратит десятки тысяч долларов.

Текст публикации Екатерины Репьяховой:

Нашему Михасику 8 месяцев. Мы ввели прикорм, чему очень рады. Миша делает успехи и уже даже имеет пинцетный захват (мамы поймут).

Его вес – примерно 9,5 килограммов. За месяц набрал 500 граммов. В остальном наш малыш не спешит. Мы не сидим одни. Ползаем только вокруг себя, или если очень надо дотянуться до игрушки. Попыток встать с кроватки тоже пока не наблюдала, поэтому она у нас пока что не спущена.

Сейчас ждем верхние зубки, иногда бывает трудно. А в целом наш Михасик такой же радостный, улыбается, наша любовь.