Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік виховують маленького сина Михасика. Зіркова дружина активно розвиває власний блог в інстаграмі, тому її первістка часто можна побачити там.

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Нові фото сина Павліка та Реп'яхової

15 лютого Михайлові виповнилося 8 місяців. З цієї нагоди Катерина опублікувала декілька зворушливих кадрів малюка.

На першому фото вона зображена з нащадком. Реп'яхова постала перед камерою у світло-сірому костюмі, що складався з елегантної блузки та широких штанів. Поєднала таке вбрання з трендовим взуттям білого кольору. Коротке волосся Катерина вклала у легкі локони, а на обличчі зробила ніжний макіяж у нюдових відтінках.

Маленький Михайло на всіх фотографіях зображений у красивому костюмі. Хлопчик щиро усміхався та потішив прихильників мами. На обличчі Катерини також сяяла усмішка. Вона неодноразово наголошувала, що неймовірно щаслива бути мамою.



Катерина Реп'яхова з сином / Фото з інстаграму блогерки



Син Катерини Реп'яхової та Віктора Павліка / Фото з інстаграму блогерки



Син Катерини Реп'яхової та Віктора Павліка / Фото з інстаграму блогерки

Днями Катерина розсекретила, скільки заробляє на веденні блогу в інстаграмі. Так, за грудень дружина Павліка завдяки рекламі принесла у сімейний бюджет 10 тисяч доларів. Однак зазначила, що й на рекламу власного блогу також витрачає десятки тисяч доларів.

Текст публікації Катерини Реп'яхової:

Нашому Михасику 8 місяців. Ми ввели прикорм, чому дуже раді. Міша робить успіхи й вже навіть має пінцетний захват (мами зрозуміють).

Його вага – приблизно 9,5 кілограмів. За місяць набрав 500 грамів. В іншому наш малюк не поспішає. Ми не сидимо самі. Повзаємо лише навколо себе або якщо дуже треба дотягнутися до іграшки. Спроб встати з ліжечка також поки що не спостерігала, тому воно в нас поки що не спущене.

Зараз чекаємо верхні зубки, інколи буває важко. А загалом наш Михасик такий же радісний, усміхається, наша любов.