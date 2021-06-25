Жена Виктора Павлика назвала настоящую фамилию мужа

25 июня 2021 , 20:26
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Источник:

инстаграм Екатерины Репьяховой

Жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова недавно опубликовала фото свидетельства своего сына, где было указано имя и фамилия – Михаил Павлик. Звездная жена объяснила, что Павлик – сценическая фамилия певца, а Павлык – официальная.

Жена украинского музыканта Виктора Павлика активно ведет инстаграм-блог, где публикует новые фото сына, рассказывает о материнстве и общается с поклонниками. На днях Екатерина Репьяхова поделилась информацией о фамилии мужа.

К слову Екатерина Репьяхова показала новое фото сына от Виктора Павлика

Екатерина Репьяхова объяснила фамилию сына

Сторонники написали жене Виктора Павлика о фамилии ее сына. Ведь ранее она опубликовала фото свидетельства, которое озадачило фанов. Так, фамилия Михаила – Павлык, а не Павлик, которое указано на всех страницах отца-музыканта.

Екатерина Репьяхова ответила, что Павлик – на самом деле сценическая фамилия Виктора. При этом Павлык – настоящее, которое указано в паспорте и других документах артиста.


Катерина Репьяхова объяснила фамилию сына / Фото из инстаграм-сториз

Жена Виктора Павлика родила сына: главное

  • Екатерина Репьяхова поехала в роддом после празднования дня рождения. Она родила первенца ночью 15 июня.
  • Виктор Павлик всю ночь был рядом с женой. Он первым сообщил новость о появлении сына на свет. Артист также рассказал, что маленький Михаил очень похож на него.
  • По случаю рождения четвертого сына Виктор Павлик певец сделал жене драгоценный подарок – золотое кольцо с фианитом.
  • На следующий день после родов у Екатерины Репьяховой ухудшилось самочувствие из-за обострения цистита. Тогда она даже оказалась под капельницей. Но впоследствии ей стало лучше, а уже на третий день после рождения сына ее выписали домой.
Автор: Марія Касій