Новоиспеченные родители наслаждаются новым статусом. Они обожают долгожданного сыночка и все свободное время уделяют именно ему.

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В личном блоге Екатерина делится самыми яркими моментами из жизни. Теперь у нее есть Михасик, который стал неотъемлемой частью будней жены артиста.

Новое фото сына Виктора Павлика

Репьяхова обнародовала фото, где показала маленького сыночка. Михаил босиком сладко спал в коконе для новорожденных. Звездная мама одела малыша в синие брюки и белую футболку с принтом в виде черепах.

Пока Михаил спал, она любовалась им. Девушка неоднократно признавалась, что до сих пор не может поверить в то, что в ее жизни есть маленькое чудо. Сейчас она с мужем еще не решаются показать лицо Михасика. Репьяхова фотографирует сына так, чтобы скрыть его.



Сын Виктора Павлика и Екатерины Репьяховой / Фото из инстаграма Екатерины Репьяховой