Жена Виктора Павлика приобрела машину в кредит: как выглядит новый автомобиль почти за 2 миллиона

Жена Виктора Павлика уже давно мечтала о новой машине, поэтому решилась это сделать. Однако у Екатерины не было нужной суммы средств, поэтому она взяла кредит. Как выглядит новый автомобиль Кати Репьяховой – смотрите в статье.

Девушка показала в соцсети свой новый автомобиль Audi. Напомним, что ранее Виктор Павлик тоже купил авто за более 2 миллионов гривен.

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Ранее в Инстаграм-сторис Екатерина сообщила, что уже заплатила автосалону 60% от стоимости машины, остальные 40% она одолжила у банка. Жена Павлика взяла кредит на три года, однако надеется, что сможет вернуть деньги в течение года.

Жена Павлика также отметила, что стоимость машины – 50 тысяч долларов, что почти 1,85 миллиона гривен.

Наконец-то Екатерина Репьяхова показала свое новое авто. Девушка не назвала точную марку машины, но, похоже, это Audi RS Q8 оранжевого цвета.

"Мотивация работать еще больше. Как вам цвет? Я решила, пока молодая – надо экспериментировать", – подписала она видео.

Екатерина выглядит очень счастливой. Муж Виктор Павлик подарил ее цветы и поздравил любимую с покупкой авто. Катя показала и фото из салона.



Екатерина Репьяхова показала авто / Фото с ее инстаграммы

Напомним, что ранее Екатерина Репьяхова продала свою Toyota C-HR, которую купила два года назад в феврале 2021-го за почти 800 тысяч гривен. На дорогую покупку она решилась, потому что была беременна сыном и волновалась за комфортное передвижение с ним.

Также известно, что за рулем Toyota блоггер попала в ДТП. Авария произошла в ноябре, когда Катя уезжала с парковки супермаркета. Из-за отключенного светофора в нее въехала девушка, возвращавшаяся со второстепенной дороги.