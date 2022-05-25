Жена уже нашла работу, – Сергей Притула рассказал, где сейчас его семья
Источник:"Украинская правда"
Волонтер и общественный деятель Сергей Притула во время войны остаются в Киеве. Он вместе с благотворительным фондом помогает украинским военным, покупает необходимое оборудование на передовую. Но семья Притулы уехала из столицы.
Сейчас Сергей Притула волонтерит. До полномасштабного вторжения он объединял волонтерство с работой и политикой, но теперь все это отверг. О детях общественного деятеля заботится его жена Екатерина.
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Сергей Притула о семье во время войны
Многие коллеги Сергея отправили жен с детьми за границу. Однако семья Притулы остается в Украине. Волонтер позаботился, чтобы родные были в более безопасном месте, чем Киев.
Семья в Украине, но не в Киеве. Это запад страны. Я сказал жене, чтобы нашла для детей кружки, на которые они ходили в Киеве. Потому что это надолго,
– поделился Сергей.
Мужчина не рассказал, где находятся его дети и жена. С ними общается по телефону. Любимая Притулы уже нашла работу там, где сейчас живет. Дети ходят на кружки, ранее посещавшие в столице. С ними все хорошо.
Звездные семьи во время войны в Украине
- Ведущий Никита Добрынин в первые недели войны увез жену и сына в Тернополь. Недавно семья вернулась в дом в Киеве.
- Жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова в первый день войны с сыном уехала в Закарпатье, а затем 2 месяца провела в Израиле сестры. Теперь она в пути домой. Ранее Екатерина отмечала, что вернется в Украину, несмотря на ситуацию.
- Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя вместе с коллегами с первого дня войны стал на защиту Украины с оружием в руках. Жену Alyosha с детьми он отправил в США.
- Дочь Снежаны Егоровой Стася Ровинская после длительного пребывания в Европе с мужем и детьми уехала в США. Теперь она будет обустраивать жизнь в Нью-Йорке.