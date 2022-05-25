Жена уже нашла работу, – Сергей Притула рассказал, где сейчас его семья

Волонтер и общественный деятель Сергей Притула во время войны остаются в Киеве. Он вместе с благотворительным фондом помогает украинским военным, покупает необходимое оборудование на передовую. Но семья Притулы уехала из столицы.

Сейчас Сергей Притула волонтерит. До полномасштабного вторжения он объединял волонтерство с работой и политикой, но теперь все это отверг. О детях общественного деятеля заботится его жена Екатерина.

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Сергей Притула о семье во время войны

Многие коллеги Сергея отправили жен с детьми за границу. Однако семья Притулы остается в Украине. Волонтер позаботился, чтобы родные были в более безопасном месте, чем Киев.

Семья в Украине, но не в Киеве. Это запад страны. Я сказал жене, чтобы нашла для детей кружки, на которые они ходили в Киеве. Потому что это надолго,

– поделился Сергей.

Мужчина не рассказал, где находятся его дети и жена. С ними общается по телефону. Любимая Притулы уже нашла работу там, где сейчас живет. Дети ходят на кружки, ранее посещавшие в столице. С ними все хорошо.

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