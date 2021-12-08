Жена Романа Сасанчина рассказала, как они мирятся после ссор

Всего неделю назад 19-летний Роман Сасанчин женился на беременной возлюбленной. Супруги уже столкнулись с первыми семейными конфликтами. Из-за вспыльчивого характера Иванны мириться приходится юноше.

Победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин и его новоиспеченная жена Иванка активно ведут личные блоги в инстаграме. Они рассказывают о семейной жизни без прикрас, как оно есть. Так, в быту в них, как и у всех пар бывают конфликты. Однако благодаря певцу все ссоры заканчиваются быстро.

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Именно Роман первым мирится с беременной возлюбленной. Ей якобы трудно переступить через гордость и попросить прощения, если даже не права. Однако будущая мамочка пообещала работать над этим.

У меня очень вспыльчивый характер, особенно во время беременности. Но я буду работать над собой, несмотря на гордость идти первой на примирение,

– пообещала Иванна.

, ранее Роман Сасанчин признавался, что незапланированная беременность девушки превратила его жизнь в "9 месяцев ада". Иванка якобы часто устраивает истерики по пустякам, а унимать ее норов приходится ему.



Роман Сасанчин с беременной женой Иванной / Фото из инстаграм-сторис девушки

Полный текст публикации Иванны:

Он любовь, и большое спасибо ему за это. Так наши конфликты заканчиваются гораздо быстрее. У меня очень воспалительный характер, особенно во время беременности. Но я буду работать над собой, несмотря на гордость и характер идти первой на примирение.