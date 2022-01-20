Жена Романа Сасанчина попала в больницу

Жена украинского певца Романа Сасанчина через 3 недели после родов попала в больницу. У Иванны поднялась высокая температура, было очень плохое самочувствие, поэтому ее госпитализировали.

Иванна несколько дней чувствовала себя плохо, однако лишь консультировалась с врачами, а все лечение проходило дома. Теперь молодую маму госпитализировали, ведь она должна находиться под наблюдением медиков.

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Иванна Сасанчин в больнице

Несколько дней у Иванны держалась температура, которую в домашних условиях она не могла сбить. Поэтому врачи приняли решение госпитализировать девушку, теперь она находится под капельницами. Точного диагноза звездная мама пока не сообщает, поэтому неизвестно, какой вирус подхватила. Пока жена артиста в больнице, ухаживать за маленькой дочкой, родившейся 30 декабря, ему помогают родители.

По состоянию на утро 20 января медикам удалось сбить температуру, поэтому Иванна надеется, что ей удастся уже вернуться домой. Среди симптомов болезни у девушки остаются сильная головная боль, тошнота и слабость.

Отметим, у девушки была тяжелая беременность. Она несколько раз попадала в больницу и на длительное время оставалась там. Роды также не прошли без осложнений. Иванна пыталась родить самостоятельно, однако, когда жизни дочери начала угрожать опасность, врачи сделали Иванне кесарево сечение.