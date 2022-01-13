Жена Романа Сасанчина ответила на упреки о юном возрасте возлюбленного

Победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин стал отцом в 19 лет. Однако его жена Иванна убеждена, что возраст не влияет на то, будет ли муж хорошим папой.

Жена победителя "Голоса страны" Иванна активно ведет блог в инстаграме. На днях она ответила на вопросы от пользователей сети и упреки хейтеров.

К слову Победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин и его возлюбленная Иванна впервые стали родителями

Что думает Иванна о юном возрасте мужа

Один из пользователей сети высказался, что жена Романа Сасанчина вроде бы испортила ему жизнь, родив ребенка. Та сама Иванна так не думает.

Я уверена, что сделала его счастливым теми подгузниками,

– написала она в ответ.

Жена Сасанчина пообщалась с подписчиками / Фото с инстаграм-сториз

Другой пользователь высказал мнение, что стать отцом в 19 лет – это очень рано. И что Роман якобы "еще не нагулялся". Иванна ответила, что отцовство в столь юном возрасте имеет и положительные стороны.

"Не вылезет. Я уверена в этом! Как говорит Роман, когда малышу будет 20 лет, ему будет 40 и он будет еще совсем молодой папа. Тогда успеет оторваться еще на 100% и в клуб сможет сходить с малышкой и нагуляться. Если бы он еще не нагулялся, так за 2 года нашей совместной жизни это уже бы вылезло", – подчеркнула супруга Сасанчина.

Жена Сасанчина пообщалась с подписчиками / Фото с инстаграм-сторез