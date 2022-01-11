Победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин более недели назад впервые стал отцом. Он счастлив из-за пополнения в семье и засыпает жену подарками.

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Что Сасанчин подарил жене

На днях новоиспеченный отец представил жене новый подарок – ювелирное украшение. Он подарил романтическое золотое кольцо с надписью "love".

Иванна обрадовалась новому украшению, но не удержалась от шуточного комментария.

"Это ты мне опять делаешь предложение?" – с юмором сказала девушка.

Подарок Сасанчина жене / Фото из инстаграм-сторис

Напомним, после выписки Иванны из роддома Роман Сасанчин также порадовал любимую подарком. Он вручил новоиспеченной маме серебряную подвеску с изображением матери и малыша, а также шарики и букеты цветов.

Подарок Иванне в день выписки / Фото из инстаграм-сторис