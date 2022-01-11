Победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин более недели назад впервые стал отцом. Он счастлив из-за пополнения в семье и засыпает жену подарками.
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Что Сасанчин подарил жене
На днях новоиспеченный отец представил жене новый подарок – ювелирное украшение. Он подарил романтическое золотое кольцо с надписью "love".
Иванна обрадовалась новому украшению, но не удержалась от шуточного комментария.
"Это ты мне опять делаешь предложение?" – с юмором сказала девушка.
Подарок Сасанчина жене / Фото из инстаграм-сторис
Напомним, после выписки Иванны из роддома Роман Сасанчин также порадовал любимую подарком. Он вручил новоиспеченной маме серебряную подвеску с изображением матери и малыша, а также шарики и букеты цветов.
Подарок Иванне в день выписки / Фото из инстаграм-сторис