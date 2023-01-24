Знаю это изнутри, – жена Решетника о разрыве "Холостяка" с Катей и разочарование в Алексе

Жена Григория Решетника отреагировала на расставание "Холостяка" Алекса Топольского и Кати. Она призналась, что в постшоу была удивлена услышать слова главного героя о его мыслях о Саше.

Жена ведущего Григория Решетника ответила на вопросы поклонников. Она рассказала, на каком языке общается дома с детьми, а также прокомментировала завершение "Холостяка".

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Кристина Решетник об отношениях "Холостяка" и Кате

Жена ведущего рассказала, что знает все подводные камни проекта и помнит, как сходились и расходились все пары шоу. Поэтому для нее понятно, почему Алекс и Катя разошлись.

Я вам скажу следующее, потому что знаю это изнутри, анализировала отношения пар, которые сложились за многие годы проекта. Если в обычной жизни трудно прижиться вместе, то после "Холостяка" эта сложность умножена на 10 000. До этого были перелеты, подарки, эмоции, адреналин, соперничество, а тут в один прекрасный момент все резко меняется.

– считает Кристина.



Кристина Решетник о "Холостяке" / Фото с инстаграм-сториз

"Жизненные будни не всем по силам пройти. Во всех разные ожидания от отношений, кто-то не проходит испытание славой, кто-то путает желаемое с действительным".

Кристина Решетник добавила, что была удивлена заявлению Алекса на пост-шоу о том, что он думал о Саше после проекта.

Катя и Алекс были действительно хорошей парой. Жаль, что у них так сложилось. Но ответ Алекса на пост-шоу о Саше, что он о ней думал – боже, как это было обидно и унизительно слышно. Хочется, чтобы мужчины всегда сохраняли свое лицо, контролировали эмоции и отвечали за слова – вот самое важное,

– поделилась звездная жена.