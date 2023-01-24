После полномасштабного вторжения многие известные люди, которые раньше были русскоязычными, перешли на украинский. Григорий и Кристина Решетники на публике в большинстве своем общались на украинском языке.

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Подписчиков звездной жены интересовало, говорят ли и с детьми на родном языке. В инстаграм-сторис Кристина отвечала на вопросы и подчеркнула, что дома общаются между собой только на украинском. Более того, если родители говорят какое-то слово неправильно, то сыновья сразу исправляют.

Только украинский. А дети, если услышат какое-нибудь слово "не такое", исправляют. Из последнего, Ваня говорит: "Мам, не "тюрьма", а "в'язниця". Ты же не москаль,

– вспомнила Решетник.



На каком языке дома говорят Решетники / Скриншот инстаграм-сторис Кристины

Знаменитости и украинский язык