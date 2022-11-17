Жена Павлика попала в ДТП с мамой и сыном: кто в кого въехал – фото

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова давно за рулем, но попала в аварию в Киеве. ДТП произошло на перекрестке, когда из-за отключения света не работали светофоры. Кто виноват и вызвали ли полицию, узнавайте дальше.

В инстаграм-сторис Екатерина Репяхова рассказала, что днем 16 ноября, когда возвращалась из супермаркета с мамой и сыном, в нее въехала девушка. Она была на главной дороге, а та выезжала из второстепенной и зацепила бампер ее Toyota C-HR.

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Жена Павлика попала в ДТП

Сегодня я почувствовала все "прелести" отсутствия света. В меня въехала девушка. История длинная, но она не права. Я ехала по главной, а она выезжала из второстепенной и въехала в крыло. Все из-за отсутствия светофора,

– рассказала Екатерина Репяхова.

"И я торможу, и вы по главной едете. И выходит я прижимаю", – оправдывалась водитель на месте аварии. Жена Павлика призналась, что девушка не хотела признавать свою вину, поэтому с ней пришлось поспорить: сначала самой Кате, а когда сын Миша заплакал в автомобиле, ее маме.

"Спорили немного, но потом таки девушка признала свою вину без полиции", – подытожила блогерша. Похоже, водитель, которая чесанула бампер Toyota, согласилась покрыть полировку царапин или ремонт авто.

Жена Павлика попала в ДТП в Киеве / Фото с инстаграм-сторис Репяховой

Жена Павлика попала в ДТП в Киеве / Фото с инстаграм-сторис Репяховой

Напомним, авто марки Toyota C-HR жена Виктора Павлика купила в феврале 2021 года почти за 800 тысяч гривен. Она якобы дошла до него сама "маленькими шагами", звездный муж деньгами ей не помогал, потому что из-за карантина работы у него почти не было.

В январе 2022 года, за месяц до вторжения России, Екатерина Репяхова купила новый автомобиль за миллион гривен – Toyota RAV4 2022 цвета белый перламутр с Premium комплектацией. Машину она должна была получить через полгода, но из-за полномасштабной войны, видимо, отказалась от покупки.