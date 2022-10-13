Жена Павлика снова уехала в Израиль: живет по соседству с Пугачевой

Жена Виктора Павлика – Екатерина вместе с сыном и мамой улетела в Израиль. Там живет сестра блоггерши. Репяхова рассказала, что сейчас они живут по соседству с Пугачевой.

​Катерина полетела в Израиль на день рождения к детям родной сестры. Девушка хотела поздравить племянников лично, а после этого уедет с сыном и мамой на море в Египет.

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Жена Павлика о Пугачевой в Израиле

Подписчики спросили у Екатерины, видела ли она в Израиле Аллу Пугачеву. Блогерша рассказала, что сестра видела русскую певицу на концерте Земфиры в Тель-Авиве. Как оказалось, Репяхова даже живет по соседству с артисткой.

Алла Борисовна почти соседка и сестра видела ее на концерте у Земфиры,

– написала Екатерина в сторис.



Репяхова о Пугачевой в Израиле / Скриншот инстаграм-сторис блоггерки

Ранее в инстаграмме Екатерина рассказывала 158-тысячной аудитории подписчиков о встрече с Пугачевой и Галкиным. Это произошло весной. В небольшом продуктовом магазине у дома ее сестры Максим Галкин покупал продукты. А потом она увидела его с женой своими глазами. Звездная пара как раз гуляла по улице. По словам Екатерины, она была очень рада такой встрече.

Напомним, недавно Алла Пугачева вместе с детьми уехала из России. Это произошло после оглашения Путиным мобилизации. Тогда россияне массово покидали страну-террористку. Артистка тоже решила сделать это. Вероятно, она продает роскошное имение и теперь будет жить в Израиле.