Гарри и Лиза учились в россии, но теперь, вероятно, будут продолжать обучение за границей. После того, как путин объявил мобилизацию, россияне массово начали уезжать из страны.

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Алла Пугачева снова покинула россию

Артистку вместе с детьми заметили в московском аэропорту "Внуково". Оттуда она улетела в Израиль. Именно в эту страну Пугачева и Галкин уехали в начале полномасштабного вторжения россии в Украину, когда осудили войну.

Российские СМИ сообщают, что обратного билета у Пугачевой не было. Вероятно, она не планирует возвращаться в россию, а вместе с мужем продолжить жить за границей.

Что было после возвращения Пугачевой в россию

Алла Пугачева и Максим Галкин были одними из известных россиян, которые публично осудили войну и покинули страну-агрессорку. Перед началом учебного года Пугачева вернулась в москву и поставила на место рупоров кремля. Она упрекнула режиссера Никиту Михалкова, который критиковал их с Галкиным за побег из страны и называл ненужными.

18 сентября россиянка попросила кремлевские власти зачислить ее в список "иностранных агентов". Перед этим такое "звание" присвоили ее мужу Максиму Галкину. Россияне в соцсетях неоднозначно отреагировали на такую просьбу.

Обратите внимание! После объявления частичной мобилизации в россии, которую уже прозвали "могилизацией", среди россиян, массово убегающих из страны, оказались российские инстаграммы и ютуб-блоггеры, которые умалчивали или поддерживали войну россии с Украиной.