На территории элитного 5-звездочного отеля жену фотографировал звездный муж Владимир Остапчук. Поэтому неудивительно, что кадр получился безупречный, ведь именно шоумен видит любимую Кристину с лучших ракурсов.

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Фото жены Владимира Остапчука в купальнике

Кристина Горняк загорала на траве в самом трендовом купальнике этого пляжного сезона. На ней вязаное бикини молочного цвета. Бюстгальтер на широких бретелях с кольцом между грудями роскошно подчеркнул бюст.

Жена Остапчука решила акцентировать и на хрупкой талии и аппетитных бедрах. Она положила ногу на ногу и вызывающе задрала трусики. От ее подтянутого тела невозможно отвести глаз. Возлюбленный красавицы написал: "Красота бай жена".

"После этого отдыха у меня столько фото, что контент на несколько недель организован", – поделилась Кристина Горняк.



Жена Остапчука в купальнике / Фото из инстаграма Кристины Горняк

Отметим, жена Владимира Остапчука не впервые щеголяет соблазнительными формами. На отдыхе в Египте она успела вблизи показать большую грудь.