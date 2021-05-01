Жена Владимира Остапчука обнародовала горячее видео на личной странице. Сначала Кристина Горняк позирует перед камерой как для фото, а затем объектив приближается к груди нотариуса и демонстрирует их вблизи.

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Дерзкий образ жены Остапчука

Для откровенной съемки Кристина Горняк выбрала смелый летний аутфит. Она появилась в ярко-розовом купальнике, который подчеркивал пышную грудь, нежных широких брюках и белой рубашке сверху.

Такой look удачно дополняли детали: черная сумка, золотые лаконичные серьги и стильные солнцезащитные очки. Также жена телеведущего распустила волосы и завязала на голову голубую полосатую платок как бандану. На лице она сделала незаметный макияж с акцентом на естественности.

"Попросила подругу сделать фото, а она по-своему расставила акценты", – написала Кристина под роликом.

Пользователи сети остались в восторге от эротического видео жены Владимира Остапчука: