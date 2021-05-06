На території елітного 5-зіркового готелю дружину фотографував зірковий чоловік Володимир Остапчук. Тому не дивно, що кадр вийшов бездоганний, адже саме шоумен бачить кохану Христину з найкращих ракурсів.

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Фото дружини Володимира Остапчука в купальнику

Христина Горняк засмагала на траві в найбільш трендовому купальнику цього пляжного сезону. На ній в'язане бікіні молочного кольору. Бюстгальтер на широких бретелях з кільцем між грудьми розкішно підкреслив бюст.

Дружина Остапчука вирішила акцентувати й на тендітній талії та апетитних стегнах. Вона поклала ногу на ногу та зухвало задерла трусики. Від її підтягнутого тіла неможливо відвести очей. Коханий красуні написав: "Краса бай дружина".

"Після цього відпочинку в мене стільки фото, що контент на кілька тижнів організований", – поділилася Христина Горняк.

Дружина Остапчука в купальнику / Фото з інстаграму Христини Горняк

Зазначимо, дружина Володимира Остапчука не вперше хизується спокусливими формами. На відпочинку в Єгипті вона встигла зблизька показати великі груди.