В перерыве между гастролями Монатик с женой и сыновьями отправился в отпуск. Семья наслаждается отдыхом на берегу моря в Турции. Именно там возлюбленная артиста отпраздновала 35-летие.

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Монатик спел для жены

Дмитрий решил сделать избраннице сюрприз и организовал вечеринку с кавер-бэндом на пляже. После захода солнца он сам вышел на сцену и исполнил зажигательную композицию, которую приготовил специально для Ирины.

Звездная жена опубликовала соответствующее видео в своем инстаграме. Она показала, как любимый босиком поет в сопровождении джазового коллектива на небольшой сцене. Ирина в это время также Босиком танцевала на песке.

Увидев тебя, все тает, температура растет, растет. Ты так горяча, хоть проси врача, чтобы выручал. Тебе сегодня 35, покажи, как ты умеешь зажигать,

– обратился Монатик к жене.

Для просмотра всех фото и видео листайте вправо:

Текст публикации Ирины Монатик:

Новый год встречала в ритме латино, в семейном кругу. Все, как я люблю. Благодаря любимому, праздник прошел невероятно! Были танцы на песке, душевные разговоры и атмосфера домашней вечеринки на берегу моря. Всех от души благодарю за поздравления. Очень ценю, люблю и верю, что все обязательно осуществится.