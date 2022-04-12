Жена композитора Поклада показала дом в Ворзеле, который разграбили и заминировали россияне

80-летний композитор Игорь Поклад две недели провел в подвале в оккупированном селе Ворзель. 11 марта его с женой и тещей вывез волонтер. Как выяснилось, семья выбралась вовремя, ведь в их доме поселились россияне.

По словам супруги Игоря Поклада, в Ворзеле было три ротации оккупантов – "пушечное мясо", белорусская бригада и псковская десантно-штурмовая дивизия, которую Светлана называет "абсолютными ублюдками". Именно они жили в их доме.

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Эта "элита" жила в нашем доме – мылись, в бильярд играли, спали, разграбили дом и напоследок еще заминировали! Что они хотели? Чтобы 80-летний композитор вернулся домой и подорвался, открывая крышку пианино?

– эмоционально заявила супруга Поклада.

Она добавила, что оккупанты точно знали, в чьем доме живут, ведь в кабинете композитора были афиши, фотографии с русскими звездами, награды. Несмотря на это, россияне оставили после себя три растяжки – в кабинете, в гостиной и в подвале. Однако это не удивительно ведь по словам Светланы, все дома на их улице заминированы.

Она вернулась в Ворзель только после того, как поработали саперы. Своими глазами жена Игоря Поклада убедилась, что когда-то курортный поселок стал "филиалом ада".

"Было страшно заходить в дом. Замки сорваны, дверь сломана, в доме, конечно, свинарник. Жаловаться не стану. Дом целый. А многим вообще некуда вернуться. Одна ракета одного маньяка – и в миг все обращалось в пепел", – рассказала Светлана.

Дом Игоря Поклада в Ворзеле после оккупантов / Фото из семейного архива

Дом Игоря Поклада в Ворзеле после оккупантов / Фото из семейного архива

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