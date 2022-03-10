Именно ведущий и блогер забил тревогу. До него дошла информация, что композитор, лауреат Шевченковской премии и Герой Украины находится в крайне сложном положении.

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80-летний Игорь Поклад в подвале без еды и воды

В Ворзеле дома в подвале уже много дней находится гениальный украинский композитор Игорь Поклад и его супруга Светлана. С ними нет связи! По отрывкам дошедшей до нас информации, они в плохом состоянии, у них нет еды и воды,

– рассказал Дмитрий Гордон.

Сам он помочь не может, поэтому обращается к друзьям из шоу-биза с просьбой распространить информацию о гениальном композиторе, чтобы донести ее до его соседей или людей, оставшихся в Ворзеле. Журналист просит небезразличных найти дом Игоря Поклада и помочь ему.

Нужно спасти легенду и гордость Украины,

– призвал Гордон.

80-летний Игорь Поклад: фото

Напомним, в среду, 9 марта, ближе к вечеру в Белогородку прибыли первые автобусы с гражданскими из Ирпеня, Гостомеля, Бородянки, Бучи и Ворзеля. Эвакуация из горячих точек Киевщины продолжается.

Что известно об Игоре Покладе

Композитор написал более 150 песен и музыку к более чем 10 фильмам. Среди известных произведений – "Ой, летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Кохана", "Тиха вода", "Два крила" .

Он писал музыку и для первых звезд эстрады: Нины Матвиенко, Дмитрия Гнатюка, Назария Яремчука, Русланы, Тины Кароль и других.

10 декабря 2021 года, к 80-летию, Владимир Зеленский присвоил Игорю Покладу звание Героя Украины – "за выдающиеся личные заслуги в развитии национального музыкального искусства, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю плодотворную творческую деятельность".

Игорь Залежь с Зеленским и женой / Фото из фейсбука

Полный текст публикации Дмитрия Гордона:

Друзья, срочно нужна ваша помощь! В Ворзеле у себя дома в подвале уже много дней находится гениальный украинский композитор Игорь Поклад, которому недавно исполнилось 80 лет, и его жена Светлана. С ними нет связи! По обрывкам информации, которая дошла до нас, они в плохом состоянии и у них нет еды и воды. Добраться туда сейчас не представляется возможным.

Огромная просьба, если этот пост прочитают соседи Игоря Дмитриевича или люди, у которых есть возможность зайти к нему домой и помочь ему, напишите мне. Буду очень благодарен! Нужно спасти легенду и гордость Украины!