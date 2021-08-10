Жена Комарова появилась в атласном костюме за более чем 23 тысячи гривен
Источник:инстаграм Александры Кучеренко
Чуть ли не каждый день жена Дмитрия Комарова появляется в кадре. Для встреч со звездами шоу-бизнеса и влиятельными политиками Александра Кучеренко подбирает образы от престижных брендов. Последний костюм ведущей стоит более 23 тысяч гривен.
В дорогом костюме Александра Кучеренко пообщалась с Министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом, который только что вернулся с Олимпийских игр в Токио. Как она выглядела, смотрите ниже.
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Образ жены Дмитрия Комарова за 23 тысячи гривен
Обладательница титула "Мисс Украина 2016" появилась перед камерой в атласном костюме глубокого изумрудного цвета. Это одежда от итальянского бренда Pinko.
Костюм состоит из удлиненного жакета с поясом, на пряжке которого изображены птицы. Низ образа – брюки прямого покроя, которые прекрасно подчеркнули стройные ножки ведущей. Их стоимость – более 8 тысяч гривен, тогда как верх стоит более 15 тысяч гривен.
Александра Кучеренко в костюме за 23 тысячи гривен / Фото с инстаграм-сторис
Добавим, это один из самых дорогих образов в гардеробе жены Дмитрия Комарова. Ранее она появлялась в нарядах, стоимость которых не превышала 600 долларов:
- в обтягивающем коралловом платье от итальянского бренда Elisabetta Franchi за 14 тысяч гривен;
- кожаном костюме темно-зеленого цвета за 13 тысяч гривен, который нашла в коллекции украинского производителя Litchi Crimson.