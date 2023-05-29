Без макияжа и в милом платье: жена Иракли Макацария очаровала фото с немалым животиком

Иракли Макацария, когда-то принимавший участие в шоу "Холостяк", вместе с молодой женой долго скрывали беременность. Теперь же звезда часто делится фотографиями. 21-летняя Лиза Чичуа показалась в платье в облипку с немалым животиком.

Напомним, что слухи о беременности девушки появились после 14 февраля, когда бизнесмен публично приветствовал свою любимую с днем влюбленных. Однако официально Иракли подтвердил, что станет папой, всего две недели назад.

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Его красавица-жена показала, как смотрится с животиком. Новые фото Лиза разместила в Instagram.

На них она позировала без макияжа и в длинном обтягивающем платье нежно-розового цвета. На снимках будущая мама улыбается и показывает новые формы. Очевидно, что девушки рожать уже совсем скоро.



Жена Иракли Макацария с животиком / Фото с ее инстаграммы

Подборку фотографий Чичуа решила оставить без подписи, но фанаты не удержались и засыпали ее комплиментами:

"Какая красивая и положительная девушка. Желаю всего лучшего. Вы просто прекрасная пара из Иракли",

"Самая красивая фигура",

"Легких родов тебе, красавица",

"Мои поздравления, вы отличная семья".

"Самая красивая фигура".

"Какая красавица".

Впоследствии Лиза показала фото с мужчиной. На фотографии она стояла позади Иракли Макацария и нежно обнимала его.

И

ракли Макацария с женой / Фото из его инстаграммы

Отношения Иракли Макацария с Лизой: коротко