Без макияжа и в милом платье: жена Иракли Макацария очаровала фото с немалым животиком
Источник:Лиза Чичуа
Иракли Макацария, когда-то принимавший участие в шоу "Холостяк", вместе с молодой женой долго скрывали беременность. Теперь же звезда часто делится фотографиями. 21-летняя Лиза Чичуа показалась в платье в облипку с немалым животиком.
Напомним, что слухи о беременности девушки появились после 14 февраля, когда бизнесмен публично приветствовал свою любимую с днем влюбленных. Однако официально Иракли подтвердил, что станет папой, всего две недели назад.
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Его красавица-жена показала, как смотрится с животиком. Новые фото Лиза разместила в Instagram.
На них она позировала без макияжа и в длинном обтягивающем платье нежно-розового цвета. На снимках будущая мама улыбается и показывает новые формы. Очевидно, что девушки рожать уже совсем скоро.
Жена Иракли Макацария с животиком / Фото с ее инстаграммы
Подборку фотографий Чичуа решила оставить без подписи, но фанаты не удержались и засыпали ее комплиментами:
- "Какая красивая и положительная девушка. Желаю всего лучшего. Вы просто прекрасная пара из Иракли",
- "Самая красивая фигура",
- "Легких родов тебе, красавица",
- "Мои поздравления, вы отличная семья".
- "Самая красивая фигура".
- "Какая красавица".
Впоследствии Лиза показала фото с мужчиной. На фотографии она стояла позади Иракли Макацария и нежно обнимала его.
И
ракли Макацария с женой / Фото из его инстаграммы
Отношения Иракли Макацария с Лизой: коротко
- Ранее главный герой "Холостяка" признался, что влюбился в свою жену Лизу с первого взгляда. Они встретились на закате, но мужчина не подошел к ней познакомиться. Через несколько дней он отважился написать девушке в Instagram.
- В апреле 2022 года Иракли Макацария сделал предложение Лиге в невероятно красивой локации в Тбилиси, куда пригласил родных и друзей. Интересно, что накануне он, как и требуют традиции, попросил разрешения у ее родителей.
- А 23 июля 2022 года Иракли Макацария женился. Влюбленные сыграли пышную грузинскую свадьбу. Девушка, которая на 17 лет младше своего спутника, выбрала платье необычного дизайна, а эксхолостяк предстал в классическом черном костюме.