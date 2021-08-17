Девушка решила пообщаться с подписчиками в инстаграм-сторис и ее сразу же засыпали деликатными вопросами. Больше всего фолловеров модели интересовала тема денег. Так, Даша Хлыстун призналась, что пока все ее нужды и потребности трехмесячной дочери Арианы легли на плечи "Холостяка".

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Мой муж покрывает все потребности семьи. Я знаю, уважаю и ценю его стремление сделать нашу жизнь максимально комфортней и лучше,

– заявила жена Макса Михайлюка.

Однако модель сообщила: не планирует засиживаться в декрете и полностью зависеть от денег мужа. Ей важно зарабатывать, чтобы тратить на себя и вкладывать в совместный семейный бюджет. Правило "твои деньги – это наши, а мои – это только мои" ей не по душе.

"Я о том, что я не смогла бы не работать. Меня так учили с детства. Мне нравится зарабатывать деньги. Если я зарабатываю, то с удовольствием трачу на нашу семью, на нас", – добавила Даша Хлыстун.



Жена Михайлюка о семейном бюджете / Скриншот из инстаграма



Жена Михайлюка о семейном бюджете / Скриншот из инстаграма

Отметим, в начале августа жена Макса Михайлюка позировала в первой фотосессии после родов. Она позировала в смелых платьях – черном латексном и розовом атласе. Стоит напомнить, что ранее красавица дефилировала на Неделях моды в Нью-Йорке, Париже, Милане, представляла новые коллекции Dolce & Gabbana, Dior, Givenchy, Versace и других премиальных домов мод.