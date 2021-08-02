27 апреля герой "Холостяка-10" Максим Михайлюк и его жена Даша Хлыстун впервые стали родителями. Украинская модель не участвовала в фотосъемках несколько месяцев, а вместо этого заботилась о дочери Ариане.

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Первая фотосессия Даши Хлыстун после родов

Впервые после рождения дочери модель вернулась к работе. Она снялась в соблазнительной фотосессии. Для первого образа она позировала перед объективом на зеркале, в черном латексном мини-платье без бретелек и в ботфортах на высоком каблуке.

Следующий аутфит Даши Хлыстун состоял из атласного розового мини-платья на тонких бретелях и туфель с острым носком на высоких каблуках. Звездная мамочка позировала на кресле, держа в руках камеру. Примечательно, что почти через 3 месяца после родов она вернулась в форму и снова демонстрирует стройность.

Модель собрала волосы в высокий конский хвост. На лице она сделала легкий макияж. Даша подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы нюдовой помадой.

Реакция сети

Поклонники в восторге от первой съемки Даши Хлыстун после родов. Такие фото и видео являются настоящей мотивацией для новоиспеченных мамочек, которые хотят вернуться в форму. Сама модель признала, что эта фотосессия оказалась не такой простой после долгого перерыва.